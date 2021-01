NAMA Yael Shelbia mendadak jadi trending topic setelah dinobatkan sebagai wanita tercantik versi TC Candler, merilis The 100 Most Beautiful Faces of 2020. Yael menduduki peringkat teratas mengalahkan Lisa BLACKPINK, Meika Woollard, Tzuyu Twice, Emilie Nereng dan sederet selebriti Hollywood.

Warganet pun penasaran dengan sosok wanita berusia 19 tahun itu. Hasil penulusuran Okezone, Yael Shelbia berprofesi sebagai model dan aktris. Ia kini berstatus sebagai tentara karena sedang mengikuti wajib militer di Angkatan Udara Israel.

Mengintip unggahan di akun Instagram pribadinya @yaelshelbia, pesona model yang sempat dipercaya membintangi salah satu campaing KKW Beauty milik Kim Kardashian itu memang tidak terbantahkan lagi. Penasarankan seperti apa pesona kecantikan Yael Shelbia?

Crop top motif floral

Memiliki tubuh langsing dan ideal, membuat Yael tampil percaya diri saat mengenakan busana yang sedikit terbuka. Seperti terlihat pada foto yang satu ini.

Yael tampil super cantik mengenakan crop top biru muda bermotif floral, dipadukan dengan rok berpotongan tinggi dengan warna senada. Sementara untuk riasannya, Yael memilih tampil minimalis dengan make-up bergaya flawless. Cantik banget!

Crop top one shoulder

Selanjutnya ada foto seksi Yael Shelbia saat mengenakan crop top one shoulder berwarana kuning dengan motif polkadot. Di foto ini, Yael memilih tampil sedikit kasual memadukan busana tersebut dengan blue jeans dan tambahan beberapa aksesori seperti kalung, anting-anting, dan gelang bernuansa gold. Senyuman manis yang ia lemparkan ke arah kamera bikin kaum adam ogah berkedip!

One shoulder crop top motif floral

Busana model crop top sepertinya menjadi salah satu item fashion favorit Yael Shelbia. Ia beberapa kali kedapatan mengenakan busana tersebut saat sedang menikmati momen liburan.

Lihat saja foto di bawah ini. Yael memakai one shoulder crop top berwarna cokelat dengan motif floral, dipadukan dengan palazo pants dengan motif yang sama.

Crop top tees Tren crop top memang sedang digandrungi para pencinta fashion dalam beberapa tahun terakhir. Selain nyaman dikenakan, busana ini juga dapat dikreasikan dengan berbagai cara. Seperti yang dilakukan Yael Shelbia. Di foto ini, ia menyulap kaos oblong berwarna putih menjadi crop top dengan cara menggulungnya. Ia lalu memadukan busana tersebut dengan celana training dari Adidas. Terlihat sporty namun tetap seksi! All white Terakhir ada potret cantik Yael Shelbia saat sedang menjalani photoshoot dengan produk kecantikan Lancome. Di sini, Yael tampil cantik mengenakan busana serba putih berupa crop top dan celana panjang berbahan satin. Rambutnya sengaja diurai panjang untuk menambah kesan sensual. Ahh, bikin meleleh deh!