PERAYAAN tahun baru 2021 memang terasa berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebagian besar masyarakat Indonesia terpaksa merayakannya secara sederhana, mengingat pandemi Covid-19 masih mengintai.

Sejumlah selebriti Tanah Air pun melewatkan momen pergantian tahun 2020 hanya dengan menikmati makan malam bersama orang-orang tercinta. Seperti yang dilakukan Jessica Iskandar dan anak semata wayangnya El Barrack Alexander.

Mengintip unggahan di akun Instagram pribadinya, di malam pergantian tahun, wanita yang akrab disapa Jedar itu mengajak sang buah hati tercinta untuk menikmati makan malam di sebuah restoran mewah di Bali.

"Last magical sky 2020! So excited for 2021! Terima kasih Tuhan untuk keindahan dan pembelajaran di tahun 2020, insyaallah 2021 indah dan penuh syukur! #bali," tulis Jessica pada keterangan foto.

Dalam unggahan tersebut, Jessica tampil super stunning mengenakan mini dress bernuansa putih dengan aksen transparan. Untuk menyempurnakan tampilan tersebut, Jessica memakai aksesori berupa tiara yang disematkan di kepalanya.

Namun ada satu pemandangan menarik yang berhasil membuat netizel gagal fokus. Di foto itu, Jessica tampil dengan potongan rambut yang baru. Ia tampak memangkas pendek rambutnya, hingga menciptaka kesan fresh namun tetap cantik dan seksi.

Tak mau kalah dengan ibunya, El Barack juga tampil gagah dalam balutan busana bernuansa serba putih. Si kecil nan menggemaskan itu mengenakan kemeja putih dengan tatanan rambut bergaya mullet.

Unggahan tersebut sontak mencuri perhatian netizen Indonesia. Bahkan hingga berita ini dituliskan, foto Jessica telah disukai lebih dari 42 ribu kali dan dibanjiri ratusan komentar.

"Gaunnya woowww cetarrr," tulis akun yanas***ianto.

"Duhh gantengnya gemess," tulis akun ain***iu.

"Wah cantiknya mamah el," tulis akun ev***ethe.

"Mirip Princess Jasmine," tulis akun jes***ycia.

"Bagus banget bajunya kak. Apalagi orangnya," tulis akun ros***aaar.

(mrt)