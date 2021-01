MANFAAT air kelapa untuk ibu hamil sudah dikenal sejak lama. Pasalnya, air kelapa merupakan minuman isotonik yang mampu mengembalikan cairan tubuh yang hilang. Ditambah lagi rasanya menyegarkan dan manis. Ini dinilai cocok untuk para ibu hamil.

Ahli nutrisi asal Amerika Serikat Dokter Jyoti Benjamin MS RD CSO CD mengatakan bahwa air kelapa kaya akan mineral seperti kalium. Ini sangat aman dikonsumsi ibu hamil selama tidak berlebihan.

Lalu apa lagi manfaat air kelapa untuk ibu hamil? Berikut daftarnya, seperti dirangkum dari laman Momjunction, Sabtu (2/1/2021).

1. Menurunkan kemungkinan persalinan prematur

Ini mungkin untuk menurunkan kemungkinan persalinan prematur. Sebab diuretik alami pada air kelapa meningkatkan keinginan untuk buang air kecil, sehingga membantu membersihkan saluran kemih dari racun. Sifat antilitogeniknya juga dapat mencegah batu ginjal dan infeksi.

2. Mengurangi mual

Saat kehamilan awal, kebanyakan orang pasti mengalami mual pagi yang membuat tubuh dehidrasi. Maka dari itu, air kelapa bisa jadi pilihan tepat untuk menguranginya. Kandungan elektrolit esensialnya, seperti mineral, natrium, kalsium, kalium, dan fosfor, dapat menenangkan tubuh dan memberikan energi.

3. Meredakan mulas dan sembelit

Air kelapa mengandung serat yang dapat membantu memperkuat pencernaan, memperlancar pencernaan, mengatur kadar pH, dan mencegah sembelit. Air kelapa juga dianggap sebagai pencahar potensial yang dapat meningkatkan metabolisme dan mendukung detoksifikasi tubuh. Selain itu, air ini juga merupakan penetral asam alami yang dapat mencegah mulas.

4. Mencegah infeksi

Mengonsumsi air kelapa di masa kehamilan bisa mencegah infeksi yang mungkin terjadi. Ini dibantu dengan kandungan vitamin, mineral esensial, dan antioksidannya. Ada pun asam laurat dan asam lemak rantai menengah yang memproduksi senyawa antimikroba monolaurin yang kuat.

5. Menjaga kesehatan jantung

Meminum segelas air kelapa setiap hari dipercaya akan bermanfaat di trimester akhir saat terjadi ketegangan persalinan yang bisa meningkatkan tekanan darah. Ini karena kandungan air kelapa dapat mengatur tekanan darah dengan baik.

6. Menjaga berat badan

Rendahnya kalori dan bebas lemak, menjadikan air kelapa baik untuk dikonsumsi agar berat badan terjaga dalam kondisi yang sehat. Serat pada air kelapa juga dapat membantu mengendalikan rasa kenyang yang lebih lama.

7. Meningkatkan energi

Selama kehamilan sering terjadi lesu dan lemas pada ibunya. Sehingga penting untuk meminum minuman berenergi. Maka dari itu, air kelapa adalah pilihan terbaik karena alami dan bebas dari perasa buatan atau komponen berbahaya lainnya.

8. Membantu pertumbuhan janin

Menurut penelitian dari Journal of Current Trends in Clinical Medicine and Laboratory Biochemistry, air kelapa mengandung senyawa aktif biologis tertentu dan faktor pemacu pertumbuhan yang dipercaya dapat membantu tumbuh kembang janin.

9. Meningkatkan kadar cairan ketuban

Pada trimester ketiga, penting untuk meminum air kelapa karena dapat meningkatkan kadar cairan ketuban dan meningkatkan volume dan sirkulasi darah.