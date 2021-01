SEORANG pria bernama Peter Kokis menjadi sosok yang sangat dikenal di New York, Amerika Serikat. Ia kerap dipanggil sebagai Transformer Brooklyn berkat exoskeletons robot yang menakjubkan dan terbuat dari semua jenis barang sehari-hari.

Sebagaimana dikutip dari Oddity Central, Sabtu (2/1/2021), Peter Kokis merupakan mantan pilot militer dan mulai membuat kostum robot yang terkenal setelah bercanda dengan mantan pacarnya. Pada satu titik, selama percakapan, sang pacar mengatakan kepadanya, "Kamu terlalu kaku, kamu harus santai dan melakukan sesuatu yang aneh."

Peter menggunakan pengalamannya dalam penerbangan. Dia mulai menggabungkan barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah. Ia mengubahnya menjadi kerangka luar yang mengesankan yang kemudian dikenal sebagai Squid Boy.

Tapi itu baru permulaan, sebab selama bertahun-tahun Peter membuat kostum yang dapat dikenakan yang terinspirasi oleh tokoh seperti The Transformers, The Terminator, atau Xenomorphs of Alien.

Artis pertunjukan yang berbasis di Brooklyn ini membuat setelan robotnya dari 100 persen bahan daur ulang. Ia terkadang mengambil barang tersebut dari sampah yang sebenarnya.

Ia menggunakan barang-barang secara acak seperti kaleng saringan, alat pengiris telur, tempat tisu toilet, atau saluran pembuangan dapur, tetapi Anda tidak dapat mengetahui dengan melihatnya, semuanya telah disatukan dengan baik.

"Saya benar-benar menggunakan pengalaman dalam penerbangan untuk membangun robot saya. Jadi saya membuatnya menjadi modular sehingga saya dapat meningkatkannya," terang Peter.

Peter Kokis saat ini memiliki sembilan pakaian robot ke yang unik. Beberapa di antaranya beratnya sama dengan tubuhnya. Namun bukan beratnya yang membuat mereka sulit dipakai selama musim panas, melainkan panas yang menumpuk di dalam. Maka itu, ia melatih tubuhnya dengan bekerja di rumahnya dengan semua jendela tertutup dan tanpa AC pada hari-hari musim panas. Alex dan Aaron Craig, yang meliput karya Peter dalam dokumenter pendek One Man's Trash, mengetahui bahwa ini tidaklah mudah.

"Itu mudah 120 derajat di dalam rumahnya. Kami bersimbah keringat saat syuting, tapi dia sangat nyaman. Dia melakukannya agar tubuhnya siap menghadapi panas saat berada di dalam pakaian seberat 170 pon," terang Alex.

Tapi Peter Kokis, yang membuat semua kostum mengesankan di atas meja dapur, telah mengorbankan lebih dari kenyamanan untuk hasratnya. Dia menyerah pada hubungan romantis setelah diberi pilihan antara robot dan pacarnya.

"Tidak ada seorang pun di dunia ini melakukan seperti apa yang saya lakukan. Saya mendesainnya dan membuatnya seperti pesawat terbang dengan redundansi," tuntasnya.