Kisah asmara Son Ye Jin dengan lawan mainnya di serial Crash Landing On You, Hyun Bin bikin heboh pencinta drama Korea. Mereka baru saja go public perihal asmara yang sudah berjalan 8 bulan.

Penggemar Son Ye Jin dan Hyun Bin memang berharap kisah asmara mereka tak hanya di serial Crash Landing On You, tetapi juga pada dunia nyata. Akhirnya harapan penggemar mereka menjadi kenyataan.

Son Ye Jin yang memiliki para cantik akhirnya benar-benar menaklukan hati seorang Hyun Bin. Sepertinya memang wajar Hyun Bin bertekuk lutut jika melihat pesona dari Son Ye Jin.

Nah, berikut potret dari pesona Son Ye Jin yang bikin Hyun Bin terpikat!

1. Elegan dengan Slim Long Dress





Foto ini dengan latar balon dan bunga yang serba biru ini ia unggah ke akun instagram pribadinya @yejinhand. Potret elegan dengan senyum paripurnanya ini dibanjiri likes dan komentar perihal konfirmasi hubungan asmaranya dari netizen.

“cieee jadiann,” celetuk @dherlindaaaaa

“Wooo finally all people dreams come true knowing you are real in date with hyun bin”, tulis @noviadara

2. Imut dengan Bikini Kotak-kotak





Son Ye Jin terlihat seperti gadis SMA walau umurnya akan menginjak 39 tahun Januari ini. Bikini kotak-kotaknya menonjolkan sisi imut dari kekasih Hyun Bin ini. Ditambah dengan rambut sebahunya yang digerai.

3. Simpel dengan Setelan Berwarna Coklat





Kali ini Son Ye Jin tampil dengan look yang simple menggunakan sweater turtle neck coklat dan bawahan rok yang senada. Ia juga mengombinasikannya dengan tas slingbag hijau yang digantungkan ke bahunya. Rambut pendeknya dibiarkan terurai rapi.

4. Feminin dengan Dress Bunga Mirror Selfie ini menunjukan Son Ye Jin yang sedang memakai dress bermotif bunga dengan model off shoulders. Penampilannya kali ini sangat feminin dan terkesan kalem, ditambah dengan rambut panjangnya yang terurai. 5. Santai dengan Dress Kaos Di foto ini nampaknya momen saat Son Ye Jin sedang menikmati liburannya. Terlihat ia memakai dress kaos dengan warna beige-nya yang terkesan santai, namun tetap elegan karena sepatu wedges-nya yang berwarna senada.