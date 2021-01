MENIKMATI momen pergantian tahun di Bali, Anya Geraldine masih meluangkan sedikit waktunya untuk bersepeda. Bersama presenter sekaligus influencer Patricia Gouw, Anya Geraldine akhirnya berkesempatan merasakan sensasi bersepeda di kawasan Tabanan, Bali.

Mengintip unggahan di akun Instagram pribadinya, @anyageraldine, Anya dan Patricia tampil kompak mengenakan satu set sportwear berwarna cerah.

Sebelum bersepeda, keduanya sempat mampir ke sebuah pantai untuk sekadar berpose manja dengan latar belakang laut dan langit biru yang memesona. Puas berfoto di pantai, Anya dan Patricia pun langsung menjajal beberapa spot bersepeda di kawasan Tabanan.

Kawasan ini memang menyuguhkan pemandangan alam yang eksotis seperti hamparan sawah yang asri hingga jalur menanjak yang cukup menantang. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut, Anya dan Patricia juga sempat masuk ke 'hutan belantara' lho Okezoners!

Entah karena terlalu bersemangat atau mungkin tak terbiasa dengan medannya, di tempat itu Anya mengalami sebuah insiden. Ia jatuh terperosok dari sepedanya.

Momen tersebut sempat diabadikan Patricia Gouw melalui sebuah video singkat. Dalam video itu, Anya terlihat sedang terduduk di atas rumput. Sebagian tubuhnya juga tampak dipenuhi lumpur.

"Nya lo lagi photoshoot atau gimana sih nya, konsepnya ya," tutur Patricia menghibur Anya.

Sementara pada foto selanjutnya, Anya terlihat memamerkan luka baret yang berada tepat di atas pelipis matanya. Alih-alih kesakitan, Anya justru tampak menikmati insiden yang dialaminya itu.

"Niatnya sih baik yakan sepeda pagi, lalu......... terjatuh manja di hutan belantara, kita kebanyakan gaya si @patriciagouw hahah but its ok slay," tulis Anya.

Unggahan tersebut sontak membuat banyak netizen terkejut. Bahkan, hingga berita ini situliskan, foto Anya Geraldine telah disukai lebih dari 430 ribu kali dan dibanjiri ribuan komentar. "Hahaha anyaa dan patricia! Sepedaan aja cakep-cakep banget sihh. Get well soon anya, wonderwoman!," tilis akun margenie_mg. "Gpp kan sayang? Sepeda sama aspalnya yang salah," tulis seorang netizen. "Asli kalau ada gue di sana gue langsung sedia badan buat mba anya biar gak lecet," tulis akun andimuhammadhayqaldaffa. "Jatoh aja masih mulus, lah gua jatoh langsung numbuh koreng," tulis akun mraflairr.