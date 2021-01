Kim Go Eun dipastikan akan kembali ke layar kaca melalui drama Korea adaptasi webtoon (komik daring) Yumi’s Cells. Perannya sebagai Yumi, menceritakan seorang pekerja kantoran biasa yang kesulitan dalam mengungkapkan perasaannya.

Seiring berjalannya waktu, sosok Yumi pun mulai memahami bahwa kebahagiaan dapat ditemukan dari berbagai hal kecil di hidupnya. Yumi’s Cells merupakan drama adaptasi webtoon kedua setelah Cheese in the Trap yang dibintangi oleh Kim Go Eun pada 2016.

Pemeran utama wanita The King : Eternal Monarch ini memang terkenal dengan paras cantik dan kulit putih susunya. Banyak artis Korea lain yang mengidolakan sosok Kim Go Eun ini. Penasaran dengan pesona kecantikan si ratu K-Drama ini?

1. Manis dengan Dress Peach





Foto yang ia unggah di akun instagram pribadinya @ggonekim ini menampilkan Go Eun yang berdandan sederhana dengan balutan dress berwarna peachnya. Memiliki kulit dengan tone peach juga menjadikan Go Eun sangat cocok dengan dressnya.

2. Bak Fashionista dengan Dress Motif





Berbeda dari dress sebelumnya yang sederhana, dress Go Eun kali ini terkesan ramai dan ceria. Dress berbuku-buku dengan motif geometri ini ia kombinasikan dengan tas transparan merek chanel dan jaket kulit hitam.

Tak lupa Go Eun juga memakai sepatu boots kulit yang senada dengan jaketnya. Outfit ala fashionista ini ia pakai saat menghadiri undangan dari brand pakaian terkenal, Chanel.

3. Anggun dengan Dress Bunga

Menggunakan dress dengan motif bunga kecil membuat Go Eun terlihat anggun dan kalem. Rambutnya juga ditata dengan gaya cepol rendah menampilkan kesan sederhana dan feminin. 4. Imut dengan Dress Motif Etnik

Outfit dress dengan nuansa coklat-hitamnya ini menunjukan kesan imut dan feminin Go Eun. Foto ini ia unggah di instagram pribadinya dan dibanjiri pujian netizen seperti @jheljhelion : “Gorgeus” dan @thepurplemomma.kge : “You look like a doll here”.