Menggunakan produk-produk kecantikan memang dapat membantu membuat kulit Anda terlihat sehat dan terawat, juga bersih dan bercahaya. Tetapi, menjaga kesehatan dan kecantikan kulit dari dalam merupakan hal utama dan kunci keberhasilan mendapatkan kulit sehat dan glowing.

Kecantikan alami berasal dari apa yang kita konsumsi, bukan hanya perlindungan di luar. Oleh karena itu, jaga kulit Anda untuk tetap terhidrasi demi mencegah kerusakan kulit dengan detoks. Minum cukup air dapat mengeluarkan racun dari tubuh dan menjaga sel-sel pada tubuh tetap terhidrasi dan bersinar. Selain itu, detoks juga bisa dilakukan dengan konsumsi minuman pendetoks.

Seperti dilansir dari The Health Site berikut ini berbagai minuman pendetoks yang perlu Anda konsumsi.

1. Air lemon

Vitamin C adalah salah satu vitamin terbaik untuk kulit, juga sangat baik untuk rambut dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Lemon diperkaya dengan vitamin C di dalamnya. Ambil gelas yang telah berisi air minum dan peras lemon ke dalamnya. Tambahkan beberapa irisan jeruk, nanas, kiwi, dan makanan lainnya yang menjadi sumber vitamin C. Biarkan air ini menjadi dingin dan minum sepanjang hari. Anda bisa mengisi ulang dengan buah segar.

2. Cuka sari apel

Salah satu tonik paling populer untuk kesehatan yang baik adalah cuka sari apel, dan waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah saat perut kosong. Cuka sari apel membantu menurunkan berat badan, mengurangi jerawat, dan kondisi kulit lainnya. Ini juga dapat membantu meningkatkan metabolisme dan mendetoksifikasi tubuh Anda.

Ambil satu botol yang penuh air dan tambahkan cuka sari apel 1-2 sendok ke dalamnya. Anda dapat menambahkan satu sendok makan madu. Minumlah di pagi hari dan lihat hasilnya.

3. Mentimun lemon mint

Campuran mentimun dan lemon dapat mengeluarkan racun yang menumpuk di kelenjar getah bening, kandung kemih, dan usus besar. Mint juga sangat bagus untuk kulit karena memiliki sifat antibakteri yang kuat dan dikemas dengan antioksidan untuk melindungi tubuh dan kulit.

Dalam segelas air minum, peras lemon dan tambahkan beberapa irisan mentimun ke dalamnya, aduk rata. Ambil segenggam mint yang sudah dicuci dan tepuk-tepukkan mint di telapak tangan Anda untuk memperkuat rasa, lalu tambahkan ke dalam gelas dan aduk. Konsumsilah sepanjang hari dan lihat hasilnya.

4. Smoothies sayuran hijau

Setiap pagi, cobalah untuk mengonsumsi sayuran hijau dalam bentuk smoothies atau minuman detoksifikasi lain untuk mengeluarkan racun dari tubuh Anda dan membantu kulit Anda bersinar dari dalam. Untuk minuman detoksifikasi sayuran hijau, ambil botol penggiling campuran dan taruh beberapa daun bayam yang telah dicuci bersih, tambahkan irisan timun dengan kulitnya, satu inci jahe, satu inci kunyit mentah, beberapa daun ketumbar atau batang seledri, dan sedikit air. Giling semuanya hingga halus. Saring jus dalam gelas dan taruh beberapa tetes lemon. Konsumsilah di pagi hari selama beberapa bulan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

5. Campur semua buah beri

Buah beri kaya akan antioksidan dan vitamin C, seperti stroberi, blackberry, dan raspberry. Anda bisa menggunakan semua buah tersebut dan potong-potong. Masukkan ke dalam air soda dan tambahkan beberapa potong kiwi. Tambahkan daun kemangi, air jeruk nipis, dan sejumput kayu manis untuk menambah rasa ke dalamnya. Minumlah sebagai dosis harian vitamin dan antioksidan untuk mendapatkan kulit sehat.

