Aktris Hollywood, Olivia Wilde mendadak trending topik Twitter. Hal ini lantaran dirinya tertangkap kamera bergandengan tangan dengan aktor dan penyanyi terkenal, Harry Styles.

Menurut People, Olivia Wilde dan Harry Styles sudah berkencan selama beberapa minggu setelah Olivia berpisah dengan tunangannya, Jason Sudeikis, pada bulan November 2020 lalu.

"Olivia dan Harry berada di Montecito, California, akhir pekan lalu menghadiri acara pernikahan. Mereka terlihat sangat dekat ketika mengobrol bersama teman-teman mereka, saling berpegangan tangan dan terlihat begitu bahagia. Mereka telah berkencan selama beberapa minggu." ungkap seorang sumber memberitahu media yang dikutip People.

Terlepas dari asmaranya bersama Harry Styles, Olivia Wilde memang merupakan aktris cantik dan mempesona. Salah satu tampilan visual cantiknya bisa dilihat dari beberapa potret gaya OOTD terbaiknya saat berpose di red carpet atau karpet merah.

Daripada penasaran, mengutip Fashiongonerogue, Selasa (5/1/2021) berikut ulasan singkat 6 potret gaya OOTD terbaik Olivia Wilde di karpet merah.

1. All gold





Olivia Wilde mengenakan gaun panjang slim-fitted warna emas metalik berkilauan dengan aksen potongan di bagian dada. Olivia Wilde jelas langsung mencuri perhatian dalam karpet merah acara premiere Film Tron kala itu.

Baca Juga : 7 Tahun Tunangan, Olivia Wilde dan Jason Sudeikis Berpisah

2. Suit





Tampil beda, Olivia Wilde berpose di red carpet penayangan perdana film Rush dengan balutan setelan jas blazer dan pant suit warna hitam polos dari Gucci. Penampilannya Makin garang dengan sepatu high heels hitam dan pulasan lipstik merah bold di bibirnya.

3. Red dress





Berjalan di karpet merah, bintang film Her dan The Girl Next Door ini tak takut memilih dress yang sama-sama berwarna merah. Saat hadir di premiere film yang ia bintangi, The Change-Up, Olivia terlihat garang dan tegas dalam balutan dress merah yang dilengkapi kantung kecil di kedua sisi rancangan Antonio Berardi.

4. All black Hitam jadi salah satu wara favorit pilihan aktris berusia 36 tahun ini untuk bergaya di red carpet. Setelah setelan jas blazer dan celana, Olivia juga pernah mengenakan OOTD serba hitam lainnya, yakni gaun tanpa lengan warna hitam dari Yigal Azrouel di premiere film In Time. 5. Shoulder gown Berpose di karpet merah Emmy Awards 2007, Olivia terlihat menawan dan mewah dalam balutan shoulder gown warna nude keemasan. Gaun tersebut merupakan salah satu rancangan koleksi dari rumah mode Zuhair Murad Couture. 6. Lembut dengan pastel Hadir di gelaran Golden Globes 2009, saat itu Olivia pilih konsep busana yang lembut dan manis dengan tone warna pastel. Dia mengenakan balutan gaun tube top rancangan Reem Acra berwarna lavender.