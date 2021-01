Lama tak muncul di pemberitaan, mantan personel 2NE1, Park Bom langsung menyita perhatian. Hal ini terkait dengan penampilannya yang berubah drastis.

Lewat akun Instagram pribadinya, Park Bom memamerkan transformasi bentuk tubuhnya yang sangat berbeda. Dua kolase foto menunjukkan tubuh sebelum dan sekarang yang sudah langsing hasil disiplin menjalani program diet.

Park Bom diketahui menjalani program diet Juvis, program diet dari tempat yang banyak digunakan oleh para selebriti Korea. Sebut saja Shindong Super Junior, penyanyi Huh Gak, dan entertainer Sam Hammington.

Mengutip Allkpop, Selasa (5/1/2021), pelantun hits Lonely dan I Am The Best ini sebelumnya punya berat badan sekitar 70 kilogram, tapi dengan disiplin berdiet Park Bom bisa menurunkan berat badannya sebanyak 11 kilogram sehingga saat ini bisa mencapai titik 59 kilogram.

Baca Juga : Sukses Turunkan Berat Badan 11 Kilogram, Park Bom eks 2NE1 Bersiap Comeback

Perusahaan Juvis menyebutkan, dari sederet selebriti yang mereka tangani kasus Park Bom menjadi yang tersulit. Sebab, Park Bom kerap mengalami mood swing, atau perubahan suasana hati dalam waktu cepat.

“Dari semua selebriti, Park Bom yang paling sulit diatur. Ia sering mengalami mood swings, dan ia tak bisa mengontrol napsu makannya jadi mengatur pola makannya memang cukup sulit. Tapi meski dengan segala tantangan, ia sukses menurunkan berat badannya hingga 11 kilogram,” bunyi pernyataan perusahaan Juvis.

Kini telah bertransformasi menjadi langsing, Park Bom mengaku dirinya merasa jauh lebih sehat. Bahkan ia mengungkapkan, sekarang ia telah mengurangi konsumsi obatnya. Sekarang, dengan bentuk tubuh yang baru, Park Bom diketahui tengah melakukan sederet persiapan untuk comeback ke dunia musik.

(hel)