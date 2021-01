Saat sedang dalam kondisi mabuk berat, terkadang bisa membuat orang tidak sadar atas apa yang dilakukan. Bahkan mereka bisa lupa keesokan harinya, apa yang mereka lakukan.

Saking mabuk berat dan tidak sadar, bahkan bisa membuat seseorang mengubah namanya secara resmi. Inilah yang baru saja dialami oleh seorang pria bernama Thomas Dodd.

Seperti dilansir dari Unilad, Selasa (5/1/2021), Thomas diberitakan telah mengubah namanya secara resmi menjadi Celine Dion, setelah mabuk berat karena mengonsumsi terlalu banyak minuman beralkohol.

Proses mengubah namanya menjadi nama pelantun hits My Hearts Will Go On tersebut dilakukan Thomas secara legal dan membayar biaya sebesar 89 Pound Sterling atau kurang lebih Rp1,6juta. Namun uniknya, Thomas sendiri lupa telah mengubah namanya, sampai akhirnya ia tersadar ketika menerima dokumen surat konfirmasi.

“Saya baru pulang kerja, lalu ada amplop putih besar bertuliskan ‘jangan dilipat’. Saat membukanya di dapur, saya hampir pingsan. Pikiran pertama saya adalah bagaimana caranya memberi tahu bagian departemen SDM di tempat kerja bahwa saya perlu mengubah footer email saya?,” kata Thomas-Celine Dion.

Pria berusia 30 tahun tersebut mengaku, ia sendiri memang merupakan penggemar berat dari Celine Dion. Selama lockdown karena pandemi, ia banyak menghabiskan waktu menonton video konser Celine Dion di rumah.

“Jujur, saya sedikit terobsesi dengannya. Selama lockdown, saya telah menonton banyak konser langsung di TV,” tambahnya.

Kini setelah namanya telah berganti resmi menjadi Celine Dion, Thomas atau Celine hanya berharap dirinya tidak akan berurusan dengan polisi dalam waktu dekat. Mengingat menjelaskan siapa namanya, akan jadi situasi yang canggung.

(DRM)