Gisella Anastasia alias Gisel, namanya tak berhenti menjadi perbincangan karena terseret kasus pornografi. Gisel ditetapkan tersangka terkait video syur 19 detik yang beredar sejak 7 November 2020.

Terkait perkembangan kasusnya, Gisel yang sempat absen di pemeriksaan pertama 4 Januari, dikabarkan akan menghadiri pemeriksaan kedua dari penyidik Polda Metro Jaya. “Kami sudah konfirmasi ke kuasa hukum Gisel,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, Selasa (5/1/2021).

Mantan istri Gading Marten tersebut akan diperiksa Jumat pekan ini. “Yang bersangkutan akan hadir jam 10,” kata Yusri.

Terlepas dari kasus yang menimpanya, Gisel dikenal publik tak hanya perihal kisah asmaranya. Gisel juga tak bisa lepas dari sosok putrinya, Gempita Nora Marten.

Baca Juga : Gisel Pamer Tubuh Langsing di Instagram, Netizen: Makin Kencang Mantap!

Gisel kerap membagikan momen manis bersama Gempi di akun Instagram. Tak hanya liburan, tetapi juga sekadar beraktivitas di rumah seperti mengenakan baju kembaran.

Penampilan keduanya tampak kompak dan menggemaskan dengan outfit kembar, penasaran? Berikut momen manis Gisel dan Gempi pakai baju kembaran yang Okezone rangkum dari akun Instagram pribadinya, @gisel_la, Rabu (6/1/2021).

Kompak dengan Kuning-Kuning





Menggunakan dress kembar bersama anaknya, Gisel menulis “Like mom like daughter, love you so much gempi💕💕” dalam keterangan fotonya.

Keduanya mengenakan dress kuning tanpa lengan. Dress tersebut dilengkapi kain transparan bermotif fauna yang mempercantik tampilannya. Gisel dan Gempi sama-sama melengkapi penampilannya dengan sepatu flat berwarna hitam.

Kustom Kaos Berdua

Kali ini Gisel dan Gempi tampil dengan kaos putih yang dikustom khusus. Bertuliskan “Gempi” dan “Mama”, kaos ini juga dilengkapi gambar kartun ibu dan anak yang menggemaskan. Gisel menggunakan kaos lengan panjang dilengkapi celana pendek bermotif kotak-kotak. Sedangkan Gempi menggunakan kaos lemgan pendek dengan lengan yang sedikit dilipat. Sama dengan mamanya, Gempi juga melengkapi penampilannya dengan celana pendek bermotif kotak-kotak. Tampil Memukau dengan One Set Kembar

Berbeda dari sebelumnya, Gisel dan Gempi tampil memukau dengan one set kembar berwarna biru dongker. One set ini terdiri dari atasan lengan panjang seperti tunik yang ujungnya asimetris dan celana panjang. Uniknya, one set ini memiliki tekstur garis-garis diagonal di bagian badannya. Tidak hanya itu, bagian tangan dan celananya juga memiliki tekstur garis vertikal. Untuk alas kakinya, Gisel menggunakan sepatu heels model ……. yang transparan dan Gempi dengan sepatu flat berwarna abu-abu. Terdapat juga aksen tali dan pita berwarna biru untuk menambah kesan imut pada sepatu Gempi. Gisel dan Gempi memang terkenal sebagai pasangan ibu anak yang kompak. Selera fashion mereka sebelas dua belas bak pinang dibelah dua. Gimana menurut kalian? Apa pasangan ibu anak ini menginspirasi kalian untuk menggunakan OOTD kembaran juga?