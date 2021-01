Song Hye Kyo dikonfirmasi akan kembali ke layar kaca setelah sekitar dua tahun vakum. Ia akan memerankan tokoh utama dari drama yang ditulis oleh Kim Eun Sook.

Sebelumnya, Song Hye Kyo memang sudah bekerja sama dengan sang penulis skenario dalam drama terakhirnya yaitu ‘Descandants of The Sun’ pada 2016. Karenanya, pesona Song Hye Kyo memang sudah tidak perlu diragukan lagi.

Mantan istri dari Song Joong Ki ini tetap terlihat awet muda walau umurnya akan menginjak 40 tahun. Selain memiliki paras yang cantik tanpa sentuhan pisau bedah, ia juga banyak membintangi drama Korea terkenal.

Berikut, Okezone rangkum transformasi Song Hye Kyo dengan drama terkenal yang ia bintangi!

1. Ceria di Drama Full House (2004)

Siapa yang tidak ingat dengan drama Full House? K-Drama yang legend ini mungkin adalah pertama kali wajah Song Hye Kyo dikenal oleh fans K-Drama Indonesia. Pasalnya, drama ini berulang kali diputar di televisi. Song Hye Kyo berperan sebagai Han Ji Eun dengan lawan mainnya, Rain yang berperan sebagai Lee Young Jae.

Dalam drama ini, Song Hye Kyo tampak masih imut dan polos dengan rambut pendek bergelombangnya yang dikuncir. Dia digambarkan sosok cewek yang ceria dan ceroboh. Umurnya pun baru menginjak 24 tahun saat bermain di drama ini.

Drama rilisan 2013 ini menceritakan Song Hye Kyo yang berperan sebagai Oh Young yang mencari sosok kakaknya yang telah lama hilang. Namun, dengan keterbatasan fisiknya yang buta, ia dimanfaatkan oleh Jo In Sung yang berperan sebagai Oh Soo dengan mengaku sebagai kakaknya.

Alih-alih ingin mengambil harta Oh Young, Oh Soo malah memiliki perasaan cinta pada Oh Young. Di dalam drama ini Song Hye Kyo tampil dengan anggun sesuai dengan peran yang dimainkan.

3. Girl Crush di Drama Descendants of The Sun

Ini menjadi salah satu drama dengan memecahkan rating tertinggi sebesar 42%. Selain itu, drama ini jugalah Song Hye Kyo akhirnya cinlok dengan sang lawan main, Song Joong Ki. Banyak fans dari drama ini yang memanggil mereka sebagai song-song couple karena chemistry mereka yang cocok bahkan mereka benar-benar menikah. Di dalam drama ini, Song Hye Kyo berperan sebagai Kang Mo Yeon yang berprofesi dokter dalam medan perang. Ia pun bertemu dengan Song Joong Ki yang berperan sebagai Yoo Si Jin, seorang Kapten tentara dalam medan perang tersebut. Song Hye Kyo tampil sederhana dengan dandanan minimalis dan rambut yang dicepol. Ia juga tampil ala girl crush dengan kemeja oversized. 4. Imut di Drama Encounter (2018)

Kali ini, Song Hye Kyo tampil segar sekaligus imut dengan rambut bondol poninya. Ia berperan sebagai Cha Soo Hyun dengan lawan mainnya Park Bo Gum yang berperan sebagai Kim Jin Hyuk. Dalam drama ini pun ia tampil elegan dan stylish, namun tetap menonjolkan keimutannya walau umurnya sudah menginjak 37 tahun.