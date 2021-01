Model dan selebgram Sassha Carissa mendadak menjadi perbincangan publik. Hal ini setelah dirinya memenuhi panggilan kepolisian terkait kasus prostitusi online, Selasa 5 Januari 2021.

Sassha Carissa (SC) diperiksa Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat terkait kasus prostitusi artis TA. Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jabar AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan, SC diperiksa terkait hubungannya dengan muncikari artis TA yang bernama Alona.

"Saudari SC sudah datang memenuhi panggilan kami dan sudah kami beri pertanyaan sebanyak 28 pertanyaan dan sudah mengklarifikasi semua," jelas Reonald Simanjuntak di Polda Jabar, Kota Bandung, Selasa 5 Januari 2021, dikutip dari Antaranews.

Terlepas dari kasus yang menyeret namanya, Sassha Carissa sebelumnya juga sudah sering mencuri perhatian netizen, khususnya di Instagram. Karena, model majalah dewasa ini kerap membagikan potret penampilan yang menggoda di Instagram.

Salah satunya pada unggahan video Sassha Carissa menjadi Tinker Bell. Model majalah dewasa ini mengenakan kostum peri cantik lengkap dengan sayap.

Sassha Carissa tampak menggoda dengan mini dress ketat warna hijaunya. Cosplay Tinker Bell tersebut membuat dada dan tungkai kaki mulus Sassha dengan jelas.

Alhasil, unggahan Sassha Carissa menjadi Tinker Bell pun mencuri perhatian netizen. Terbukti unggahan video Sassha tersebut mendapat 41 ribu likes dari pengguna Instagram.

"Kamu lebih suka sassha jd yg mana??

#tinkerbell 🧚🏼‍♂️ atau #amazontribe 🧝‍♀️

Komen dibawah 👇👇," tanya Sassha Carissa.

Kolom komentar pun ramai cuitan netizen yang gagal fokus dengan penampilan Sassha Carissa. Tak hanya memuji kecantikan dan keseksiannya, beberapa juga mengeluarkan jurus rayuan gombal dan membalas pertanyaannya demi menarik perhatian sang model.

"segeerr dek," celetuk @wahyudi_ibess

"Jadi apa aja kamu cocok apalagi kalau jadi pacar aku 😍," gombal @kusumarina4872

"@sasshacarissa : Earth Angel. Earth Angel. The one I adoooore..... Love you forever and ever moooore....," rayu @kamuiknight

"Tinkerbell 😇 pastinya... Biar bisa menjadi peri penyelamat hati aku @sasshacarissa 😂😂," ungkap @sampitekspress

"Tinkerbell bikin ngilu uy," celetuk @andrrsabu

"Linuu ke lutut," tutur @andriprayog