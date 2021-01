MENGAWALI 2021, tentunya banyak hal baru yang ingin kita coba. Nah, bagi para perempuan mungkin ini saatnya mengubah penampilan, tidak perlu terlalu banyak mungkin bisa dengan mengubah gaya rambut.

Memang, layaknya tren fashion, tren gaya rambut juga selalu berubah setiap tahunnya. Menekankan gaya simpel dengan tekstur ringan, gaya rambut 2021 juga berfokus pada pemakaian warna dengan tone hangat.

Berikut beberapa gaya rambut yang dapat Anda coba untuk mengubah penampilan di tahun yang baru, seperti dilansir dari Highend.

Tons of Layers

Rambut layer masih menjadi tren di tahun 2021 mendatang. Dengan teknik yang tepat, rambut akan terlihat lebih bertekstur dan memiliki gradasi. Berbeda dengan teknik layer yang memberi kesan tipis seperti di awal tahun 2000-an, layer di tahun depan lebih memberi kesan tebal dan vibrant.

Shags It All The Way

Meski sekilas tampak sama dengan rambut bergaya layer, gaya shags menghasilkan kesan bertingkat atau biasa dikenal dengan istilah ‘mullet’. Sempat popular di kalangan remaja di pertengahan tahun 2000, rambut gaya shags kali ini lebih berfokus pada tekstur. Beri volume pada rambut agar terhindar dari kesan ‘emo’ yang identik dengan potongan mullet bergaya super lurus.

Low-Maintenance Looks

Terinspirasi dari minimnya perawatan rambut di salon saat pandemi, gaya rambut simpel menjadi pilihan utama di tahun 2021. Potongan rambut pendek dan warna natural diprediksi mendominasi tren rambut sepanjang tahun. Untuk menghindari kesan lepek, hindari pemakaian conditioner secara berlebihan dan beri tekstur dengan mencatok keriting rambut Anda.

Stay Away From The Heat

Apabila mencatok rambut sudah menjadi rutinitas rambut Anda sehari-hari, tahun depan saat yang tepat untuk mencoret kebiasaan tersebut sejenak. Tekstur natural akan lebih digemari karena memberi kesan alami. Jangan lupa aplikasikan vitamin rambut untuk membuat rambut lurus dan keriting Anda lebih berkilau.

Pixie Gets Back Inilah saat yang tepat untuk kembali mengaplikasikan gaya rambut Rihanna yang sempat popular di tahun 2010. Rambut pixie super pendek mempertegas bentuk wajah sekaligus memudahkan perawatan rambut Anda. Untuk Anda yang berwajah bulat, disarankan untuk tidak memotong rambut terlalu pendek apabila ingin mencoba gaya ini. Go Blonde Apabila tren warna rambut di tahun 2018 sempat didominasi warna pastel dan pelangi, rambut berwarna blonde akan menjadi primadona di tahun 2021. Hindari warna platinum blonde yang membuat kulit lebih pucat dan pilih warna bernada hangat seperti warm blonde atau strawberry blonde untuk membuat kulit tampak glowing. Bigger & Better Accessories Saatnya membongkar kembali koleksi hairpin berukuran besar Anda. Tren aksesoris rambut 2021 akan didominasi jepitan rambut berukuran super besar. Pilih bahan dan warna senada apabila Anda menggunakan lebih dari satu aksesoris untuk menghindari kesan tacky. Ingin tahu lebih lanjut tentang first class Lifestyle, silakan klik HighEnd-Magazine.