MEDIA sosial menjadi salah satu tempat untuk memamerkan foto-foto diri dan mencari inspirasi gaya. Pinterest merupakan salah satu sosial media yang populer untuk mencari ide, inspirasi, maupun tutorial untuk kecantikan.

Berbekal data dari hasil penelusuran para penggunanya selama setahun terakhir, Pinterest pun menyajikan ‘Pinterest Predicts’ untuk memprediksi berbagai tren yang akan muncul di tahun ini.

Menurut Pinterest, analisis tren yang mereka lakukan cukup baik. Pasalnya, 80% dari prediksi tren berdasarkan analisis data yang mereka buat untuk tahun 2020 menjadi kenyataan.

Di bidang kecantikan, terdapat 4 prediksi tren untuk riasan wajah dan perawatan wajah seperti dilansir dari Highend.

Perawatan wajah minimalis

Dalam hal perawatan kulit, terkadang yang lebih sederhana justru lebih manjur. Usai sudah hari-hari riasan tebal dan rutinitas perawatan kulit dengan belasan langkah.

Menurut laporan tren tahunan Pinterest, Pinterest Predicts, terdapat peningkatan sebesar 180% dalam penelusuran untuk “natural everyday makeup” (riasan alami sehari-hari) dan peningkatan 4x lipat dalam penelusuran untuk “glowing skin how to get naturally" (kulit bercahaya secara alami).

Sepertinya produk-produk natural dengan kandungan alamiah yang kaya akan nutrisi untuk kulit akan semakin menjadi primadona tahun ini.

Alis yang lebih berani

Pinterest memprediksi bahwa kita akan merangkul tren alis yang tebal lebih tebal, serta akan bereksperimen dengan gaya yang membuat pernyataan pada tahun 2021. Menurut Pinterest, istilah yang sedang tren termasuk “goth eyebrows” (alis goth), “bleached eyebrows” (alis yang diputihkan) dan “colorful eyebrows” (alis warna-warni).

Inspirasi dari kalangan Gen-Z Berkat kebangkitan influencer TikTok dan Gen Z, riasan wajah serta kuku yang cerah, riang dan menggemaskan, yang terinspirasi oleh remaja, juga menjadi hal yang disukai orang dewasa. Pinterest Predicts mencatat bahwa terdapat peningkatan sebesar 9x lipat dalam penelusuran untuk “smiley face nails” (kuku wajah tersenyum), peningkatan penelusuran sebesar 45% untuk "inner eye pop of color” serta 6x peningkatan penelusuran untuk “butterfly eye makeup” (riasan mata kupu-kupu). Masker natural di rumah Dengan semakin banyak waktu yang kita habiskan di rumah, terdapat kecenderungan untuk ingin perawatan wajah di rumah juga. Menurut Pinterest, terdapat kenaikan sebesar 110% untuk penelusuran “homemade skin care” (perawatan kulit buatan sendiri). Bahkan penelusuran untuk “aloe vera face mask” (masker wajah aloe vera) yang mengalami peningkatan penelusuran sebesar 115% juga sempat trending di Indonesia lho menurut Pinterest! Ingin tahu lebih lanjut tentang first class Lifestyle, silakan klik HighEnd-Magazine.