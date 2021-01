SALAH satu cara bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tentu saja dengan bekerja. Tapi seorang pria di Jepang justru mendapat penghasilan dengan pekerjaan unik yakni tidak melakukan apa pun.

Ya, Anda tidak salah membaca kok! Dia adalah Shoji Morimoto yang dikenal sukses membangun karier dengan menyewakan keberadaan dirinya untuk tidak melakukan apa pun terhadap orang lain yang menjadi kliennya.

Dikutip dari Oddity Central, Rabu (6/1/2021), pria berusia 37 tahun ini adalah orang cerdas yang bahkan memperoleh gelar master dari salah satu universitas ternama di Jepang yakni Osaka University.

Sebelum "bekerja" sebagai Mr Rental, Shoji pernah berakrier di kantoran selama tiga tahun sebagai editor buku. Namun merasa tidak cocok sebagai orang kantoran, ia kemudian memutuskan mengundurkan diri. Hingga akhirnya muncullah ide dia akan menyewakan dirinya sebagai pendamping bagi orang lain.

Pada Agustus 2018, Shoji Morimoto akhirnya memulai jasa penyewaan tersebut. Ia menyediakan servis kepada semua orang yang butuh teman pendamping untuk aktivitas sehari-hari.

Atas jasanya, Shoji disebutkan hanya membebankan biaya transpor dan makan-minum kepada para kliennya. Namun seiring berjalannya waktu, sebagian besar kliennya bersikukuh untuk memberikannya tip alias uang lebih di luar biaya yang seharusnya.

Melalui akun Twitter pribadinya, Shoji pun menceritakan berbagai pengalaman uniknya sebagai Mr Rental. Mulai dari diajak ke hotel bintang lima secara rutin sekali dalam sebulan oleh seorang klien pria, hanya untuk duduk selama 3 jam dan mendengarkan celotehan sang klien tentang hobinya.

Lalu disewa untuk menemani klien pergi menghadiri pesta pernikahan, menemani seorang klien wanita untuk menyerahkan dokumen gugatan perceraian, hingga disewa oleh seorang pria yang harus menjalani pengadilan sehingga sang klien merasa ada yang mendukungnya saat pengadilan berjalan.

Melakoni "pekerjaan" uniknya, Shoji menjelaskan kepada para calon klien bahwa ia tak memiliki kemampuan spesial apa pun dan tidak ingin melakukan hal apa pun. Tugasnya hanyalah mendampingi, berada di sisi sang klien. Mendengarkan celotehan klien, menjawab singkat pertanyaan yang diajukan klien, atau sesederhana hanya duduk atau menemani sang klien berjalan.

Menariknya, pekerjaan yang dilakoni Shoji ini sampai diadopsi ke layar televisi menjadi ide cerita dari serial TV berjudul 'People Who Do Not Rent' yang dibintangi aktor muda Jepang Takashisa Masuda.

