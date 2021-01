VITAMIN C memang diklaim dapat menjaga daya tahan tubuh, tapi mengonsumsi vitamin C tidak membuat kita terhadap penyakit loh. Salah satu penyakit yang sering terjadi meskipun kita mengonsumsi vitamin adalah pilek.

Melansir dari The Healthy, manfaat vitamin C untuk mengobati atau mencegah masuk angin menjadi perdebatan selama beberapa dekade. Menurut tinjauan literatur ilmiah, yang melakukan 29 percobaan pada lebih dari 11.000 orang menunjukkan, suplemen vitamin C tidak mengurangi risiko masuk angin.

Namun, beberapa bukti menemukan beberapa manfaat vitamin C. Para peneliti menemukan, mengonsumsi vitamin C secara teratur dengan atau tanpa gejala pilek, dapat memulihkan pilek sedikit lebih cepat dan mengurangi keparahan pilek.

"Vitamin C tambahan dapat mengurangi durasi dan gejala flu biasa karena efeknya meningkatkan kekebalan," kata ahli diet terdaftar Lisa Fischer, MS, RDN seperti dilansir dari thehealthy.

"Tidak seperti jika Anda mengonsumsi vitamin C. Vitamin C akan menyembuhkan flu Anda, dan membuat tubuh lebih mampu melawan virus," tambah dia.

Orang dewasa yang mengonsumsi vitamin C, secara teratur mengalami penurunan durasi pilek sebanyak 8% dibandingkan dengan orang yang tidak meminumnya. Namun, minum vitamin C setelah gejala muncul tak memberikan perbedaan.

Tak hanya meningkatkan kekebalan tubuh, Fischer mengatakan vitamin C membantu memperbaiki dan meregenerasi jaringan, melindungi dari penyakit jantung dan kanker tertentu, membantu penyerapan zat besi, menurunkan kolesterol LDL (jenis jahat), dan berperan dalam membangun kolagen.

Vitamin C merupakan antioksidan yang melindungi sel dari radikal bebas dan bahan berbahaya lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan sel. Menurut Fischer untuk memaksimalkan manfaat vitamin C adalah dengan mengonsumsinya setiap hari.

“Setiap penelitian yang mendukung vitamin C mengatakan bahwa yang terbaik adalah meminumnya secara terus menerus atau secara konsisten, daripada tepat sebelum Anda merasa seperti sakit,” kata Fischer, yang melihat klien di The UltraWellness Center di Lenox, Massachusetts.

Jangan terburu-buru membeli pil vitamin C, karena lebih baik mendapatkannya dari makanan kaya akan vitamin C. Menurut Fischer, makanan yang mengandung fitonutrien dan fitokimia dapat mencegah kanker dan melawan penyakit lain.

“Banyak orang beranggapan bahwa vitamin C terdapat pada buah seperti jeruk. Namun sebenarnya, beberapa sumber utama adalah sayuran seperti paprika, brokoli, kubis brussel, kembang kol, dan labu,” kata Fischer

Sementara sumber vitamin C terbaik dari buah-buahan adalah pepaya, stroberi, nanas, jeruk, kiwi, dan melon. Menurut Fischer, orang-orang yang harus segera minum pil vitamin C, ialah mereka yang benar-benar kekurangan vitamin C. Menurut penelitian, mengomsumsi antara 250 dan 1000 mg vitamin C sehari dianggap aman. Namun, jika lebih daripada itu dapat menyebabkan gejala gastrointestinal potensial seperti diare, gastritis dan masalah lainnya. "Dosis vitamin C yang lebih tinggi, di atas 1.000 mg atau satu gram, dapat mengganggu efek obat pengencer darah termasuk warfarin (Coumadin), kontrasepsi oral, barbiturat, aspirin, dan asetaminofen (Tylenol), juga sebagai obat kemoterapi," kata Fischer. Sebelum mengonsumsi suplemen vitamin C, lebih baik bicarakan dengan dokter atau apoteker untuk mengetahui dosis yang baik untuk Anda.