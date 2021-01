Kecantikan Sassha Carissa selalu menyita perhatian publik. Wajahnya memang sering menghiasi layar kaca televisi maupun media sosial. Model majalah dewasa ini dikenal berani dalam setiap pemotretannya.

Selain berbagi kegiatan sehari-hari melalui media sosial, Sassha Carissa juga tidak segan mengunggah hasil photoshoot yang dilakoninya. Dengan paras cantik dan tubuh seksi, dia mampu menggaet lebih dari satu juta pengikut di akun Instagram pribadinya.

Penasaran seperti apa pesona Sassha Carissa? Yuk, intip empat potretnya saat photoshoot berikut ini, yang Okezone rangkum dari Instagram @sasshacarissa, Kamis (7/1/2021).

1. Cantik bak Juliet





Sebagai model yang familiar bergaya di depan kamera, kegiatan photoshoot sudah menjadi bagian dari kehidupan. Sassha pun tampil cantik dan menawan saat berpose menjadi Juliet. Riasan flawless pada wajah cocok dengan kepribadiannya.

Kulit mulus dan glowing terlihat jelas dalam balutan kain putih berbulu yang menutupi sebagian tubuhnya. Penampilan Sassha semakin manis dengan tambahan aksesori bunga-bunga di kepalanya. Parasnya yang paripurna bak Juliet mampu membuat hati kaum pria meleleh.

โ€œJuliet, I always come, but you never there ๐Ÿ˜ƒ โ˜บ๏ธ ๐Ÿ˜ (Juliet, aku selalu datang, tetapi kamu tidak pernah ada),โ€ kata @adianisan.

โ€œKak cantik sih ๐Ÿ˜˜๐Ÿ‘๐Ÿ˜‡๐Ÿ˜๐Ÿ˜Ž,โ€ ujar @rendyrembo0909.

โ€œTuhan jaga dia untuk ku ๐Ÿ˜,โ€ ungkap @02acan.

Baca Juga : 5 Potret Seksi Sassha Carissa, Model Majalah Dewasa yang Terseret Kasus Prostitusi Artis

2. Sorot mata yang indah





Tampil dengan riasan flawless dari MUA Rahman Amank, Sassha sukses membuat netizen terpana. Sorot matanya terasa indah dan menyejukkan. Tidak hanya itu, dia juga memiliki wajah manis, dengan bola mata hitam dan alis tebal. Perasaan para pria pun langsung hanyut dan tenggelam ketika melihatnya.

Photoshoot kali ini masih dalam konsep yang sama. Sassha tampil menjadi Juliet dalam balutan serba putih. Tampak belahan dadanya yang seksi. Layaknya iklan sampo, dia memamerkan rambut hitamnya yang terurai dan bergelombang.

"Bidadari langit," tulis @alirisky__

"Wow kayak bidadari ๐Ÿ˜," ungkap @adipurnomoragil

"Gak kuat kamu cantik banget๐Ÿ˜๐Ÿ˜," ujar @pratam518

3. Seksi serba hitam Jenjang karier sebagai model cukup menjanjikan. Jika dijalani dengan serius, kepopuleran akan semakin mudah diraih. Salah satunya Sassha Carissa, berkat ketekunannya mengikuti berbagai ajang kontes, dia akhirnya berhasil menjadi model terkenal. Pada fotonya kali ini, Sassha membagikan kembali momen pada 2016. Kala itu, dirinya menjadi model di sebuah acara. Wanita kelahiran Jakarta ini tampak seksi dengan busana serba hitam yang terbuka. Dia mengenakan bra, jaket, dan celana pendek. Aksesori bandana kucing membuat penampilannya semakin cute. โ€œ๐Ÿ˜ฒ๐Ÿ˜ฒ indahnya pemandanganโ€ฆ,โ€ seru @satriobayu31. โ€œKak sassha carissa seksi banget ๐Ÿ˜,โ€ puji @kelsenenrico. 4. Tubuh sintal pakai kemben Photoshoot kali ini tampak berbeda dengan nuansa hitam dan putih. Sassha mengenakan kemben yang memperlihatkan sedikit belahan dadanya yang seksi. Tubuh sintal yang berlekuk sempurna semakin jelas dengan busana terbuka. Gaya seksi Sassha dipadukan dengan model rambut bun yang manis. Sebagian rambutnya juga dibiarkan terjatuh di tepi wajah. Riasan flawless semakin membuat penampilannya sempurna. Cantik dan seksi sekali ya. Tidak heran dirinya kebanjiran job sebagai model dewasa.