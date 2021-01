Kehidupan rumah tangga Nia Ramadhani selalu jadi perhatian netizen di media sosial, salah satunya Instagram. Mulai dari gaya hidup mewahnya hingga penampilannya, Nia seakan tak pernah habis membuat netizen terpana.

Istri Ardi Bakrie ini senang membagikan potret liburannya di media sosial Instagram @ramadhaniabakrie. Salah satu yang terbaru adalah momen liburan di gurun pasir di Dubai bersama keluarganya. Tidak hanya satu, Nia mengunggah 4 foto sekaligus.

β€œQuad biking in the desert! Terimakasih Tuhan, untuk another experience yang Nia dapatβ€¦πŸ™πŸ»πŸ™πŸ»πŸ™πŸ»β€ tulis Nia dalam keterangan fotonya.

Pada penampilannya kali ini, Nia tampil kasual menggunakan kaus hitam crop dengan aksen robekan di bagian bawah dan ripped jeans yang robek di bagian lutut.

Aktris kelahiran 16 April 1990 ini menggunakan jaket berwarna hijau neon dan sepatu boots hitam yang membuatnya tampil mencolok. Nia menggunakan beberapa aksesoris, mulai dari bucket hat kotak-kotak hitam putih, kacamata hitam, jam tangan, dan gelang. Untuk rambutnya, Nia memilih menggerainya saja.

Tidak mau kalah dengan sang istri, Ardi Bakrie juga tampil kece dengan kaus merah lengan panjang. Untuk padu padannya, Ardi menggunakan jeans biru dengan aksen 2 garis putih di bagian samping. Ardi juga terlihat menggunakan sepatu sneaker merek Nike dengan percampuran warna hitam, putih, dan emas.

Untuk aksesorisnya, Ardi menggunakan kacamata hitam, jam tangan hitam, ikat pinggang putih, dan membawa masker. Keduanya nampak serasi dengan pilihan gaya kasual. Netizen juga tidak luput untuk berkomentar.

Netizen : Mirip Kendall Jenner

"Kalo dapet suami tepat tuh gini ya bund 😌😌😌😌😌" kata akun @dinattaaaa. "Her abs❣" tulis akun @septianichica. "Mama Niaa body goals banget" puji akun @mozza_jewerlybandung. "Sultan memang beda 😍" ujar akun @feanfiola. "Slide kedua nia kaya Kendall Jenner 😠" kata akun @nadasalsbila. "Nia emang keren sih jadi dg gaya apapun aku tetap suka πŸ˜˜πŸ˜πŸ‘" tulis akun @kkhairani474. "Bahagia selalu ka nia 😍 seneng banget liat ka nia sama kang ardie bakrie romantisnya itu 😌" ujar akun @indahpshari_.