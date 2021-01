Jennie BLACKPINK lebih familiar dengan gaya monokrom favoritnya, mix and match warna hitam dan putih atau tone netral lainnya. Tapi sesekali pentolan BLACKPINK ini juga pernah bergaya dengan outfit warna-warni bak permen yang colorful.

Penampilan Jennie BLACKPINK pun semakin terlihat berwarna. Gaya Jennie BLACKPINK juga semakin menggemaskan dengan outfit colorful.

Daripada penasaran, yuk simak uraian singkat gaya tampilan outfit colorful dari Jennie BLACKPINK, seperti dirangkum Okezone dari akun Instagram pribadi Jennie, Jumat (8/1/2021).

1. Tracksuit ungu

Tampil serba ungu, Jennie pernah mengunggah potret dirinya mengenakan busana bergaya sporty serba ungu. Jaket hoodie warna lavender sebagai atasan dipasangkan dengan trackpants atau celana training berwarna sama. Jarang kan lihat Jennie pakai warna manis seperti ini?

2. Cardigan pink

Nah kalau summer look satu ini adalah gaya busana Jennie dalam video klip lagu Ice Cream berduet dengan Selena Gomez. Tampil centil, manis dan segar bak es krim, Jennie mengenakan cardigan rajut warna merah muda berhiaskan emblem bunga-bunga aneka warna.

3. Dress mawar





Merayakan Natal di rumah, Jennie santai memakai one-piece dress warna putih bermodel lengan balon dengan motif bunga mawar merah full menyebar di seluruh bagian dress. Cute banget kan?

4. Blazer blue violet





Untuk gaya formal, ternyata Jennie tak melulu setia dengan blazer suit hitamnya. OOTD semi-formal look dan seksi kali ini, pelantun hits Ddu-Ddu-Dddu-Ddu dan How You Like That tersebut pilih setelan crop top, rok span selutut dan jaket blazer bermotif layer warna biru keunguan dan semburat warna peach pink.