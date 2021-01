Terlepas dari gaya hidupnya yang serba mewah, Nia Ramadhani patut mendapat apresiasi atas kinerjanya dalam mendidik buah hatinya. Beberapa waktu lalu, Nia memang sempat menjadi perbincangan publik setelah videonya dengan sang buah hati tercinta viral di media sosial.

Dalam video tersebut, Nia Ramadhani tampak memberikan nasihat kepada anak perempuannya, Mikhayla, setelah diduga menjadi korban perundungan online.

"Makanya mama nggak mau kamu tu punya Instagram. Karena orang-orang sangat... komentar-komentarnya itu kalo kamu baca-bacain kadang mereka nggak mikir asal-asal aja ngomong," ucap Nia menasihati anaknya.

"Itu sama kejadiannya sama yang tadi. Makanya before you talk, you have to think, if you don't have something nice to say..." imbuhnya.

Nah, belum lama ini, Nia kembali menuai pujian netizen lantaran membagikan tips memperkuat hubungan ibu dan anak perempuan. Dalam unggahan tersebut, Nia mengatakan kejujuran adalah kuncinya.

"Semakin anak perempuan mengetahui detail tentang kehidupan ibunya, maka akan semakin kuat pula dia. Inilah sebabnya aku selalu terbuka dengan Mikhayla. Dan JUJUR adalah kunci penting, untuk bisa mendapat hubungan yang transparan antara ibu dan anak perempuan (i’m talking about pre-teen age ya)," tulis Nia.

Lebih lanjut ia menjelaskan, konteks jujur dalam hal ini harus dimulai dari sang ibu. Nia Ramadhani percaya, perilaku orangtua berpengaruh besar dalam terbentuknya kepribadian si anak.

Tips selanjutnya, jangan pernah malu atau gengsi untuk mengakui ketidaktahuan, ketidakpahaman, atau mengaku kesalahan di depan anak.

"Karena walaupun kita ibunya, ga melulu anak-anak yang harus dengerin kita, seolah kita yang paling tau semua. Seringkali kita bisa belajar dari mereka. ❤️ #respectoneanother #motherdaughter," tutupnya.

(DRM)