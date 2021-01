BARU saja selesai kabar bahwa vaksin Covid-19 dibuat dari ginjal monyet, kini kembali beredar kabar bahwa Vaksin Covid-19 bisa memperpanjang ukuran alat kelamin pria.

Kali ini, kabar tersebut berasal dari Medsos Facebook. Dalam sebuah unggahan, beredar tangkapan layar "breaking news" siaran televisi berjudul "Vaksin COVID-19 Memperbesar Ukuran Mr. P" (COVID Vaccine Enlarges Mr. P!).

Di bawah judul tersebut terdapat tulisan "Penelitian menunjukkan rata-rata panjang meningkat 23 persen".

Benarkah vaksin COVID-19 dapat memperbesar atau memperpanjang ukuran Mr. P? Menurut pemeriksa fakta pesacheck.org, unggahan yang beredar di Facebook adalah hoaks.

Foto itu pertama kali dibuat dengan menggunakan "Break Your Own News" dengan tujuan parodi saja. "Break Your Own News" adalah situs untuk membuat meme yang menggunakan format "breaking news".

Pengguna dengan mudah tinggal menempelkan foto serta membuat judul sesuai yang diinginkan. Tapi, situs itu juga telah mengingatkan pengguna untuk berhati-hati atas apa yang dibuat dan kemungkinan unggahan tersebut dibagikan.

“Anda harus menghindari hal-hal yang melanggar hukum, memfitnah, atau cenderung menimbulkan kesulitan. Bersenang-senanglah dan bersikaplah baik!” tulis situs web tersebut.

Sebelumnya, heboh vaksin virus corona Covid-19 buatan Sinovac yang mengandung ginjal monyet hijau Afrika. Alhasil banyak masyarakat yang mempertanyakan kehalalan dari vaksin tersebut.

(mrt)