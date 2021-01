Demi mengurangi laju penyebaran virus corona sekaligus menekan kasus positif Covid-19. Sudah sepatutnya setiap orang menjalankan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, rajin mencuci tangan dengan air dan sabun, dan menjaga jarak secara fisik dengan orang lain.

Tapi kenyataan di lapangan, tak semua orang punya sikap konsisten dalam menjalankan protokol kesehatan 3M tersebut dalam adaptasi baru beraktivitas dan hidup berdampingan dengan virus corona SARS-CoV-2.

Indikasi ini salah satunya bisa dilihat dari hasil survey dari Johns Hopkins Center for Communication Program (JHCCP) bekerja sama dengan Facebook, WHO, Massachusetts Institute of Technology (MIT), dan Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN) di 67 negara di dunia termasuk Indonesia.

Mengutip laman situs resmi Kemenkes RI, Jumat (8/1/2021) yang memaparkan hasil survei tersebut, tertera data perilaku masyarakat Indonesia saat gelombang 1 (Juli 2020) dengan gelombang 7 (Oktober 2020). Terlihat baik pada data gelombang 1 atau pun gelombang 7, kaum perempuan lebih disiplin patuh menjalankan protokol kesehatan 3M.

Pertama soal memakai masker, untuk wanita di gelombang 1 dan gelombang 7 sebanyak 91% memakai masker. Sedangkan untuk pria, hanya di angka 82%.

Lanjut untuk kebiasaan mencuci tangan memakai air dan sabun, di gelombang 1 persentase untuk kaum perempuan di angka 88% lalu naik satu persen di gelombang 7 menjadi 89%.

Sementara para pria, justru mengalami penurunan 4% dari yang awalnya 78% di gelombang 1 menjadi 74% di gelombang 7, Oktober 2020.

Terakhir, dalam penerapan menjaga jarak atau social distancing, kaum perempuan konsisten di angka 76% selama gelombang 1 hingga gelombang 7.

Sama seperti protokol mencuci tangan dengan air dan sabun, untuk perilaku menjaga jarak dengan orang lain, kaum pria juga mengalami penurunan. Turun 5%, dari yang awalnya 69% patuh menjaga jarak di periode gelombang 1 lalu merosot ke 64% di Oktober 2020 (gelombang 7).

(DRM)