Setiap wanita ingin memiliki penampilan yang sempurna dari rambut, kulit, badan, wajah, dan bahkan kuku. Mereka menginginkan kuku yang cantik dan sehat hingga merogoh kantong cukup banyak untuk pergi ke salon melakukan manicure dan pedicure.

Memiliki kuku yang sehat dan bersih akan menjadi daya tarik sendiri untuk menunjang penampilan. Dengan kuku yang indah membuat penampilan menjadi cantik dan menawan.

Oleh karena itu, perlu untuk merawat dan menjaga kebersihan kuku tersebut. Berikut ini sejumlah tips mendapatkan kuku sehat dan cantik tanpa mahal, dilansir dari The Healthy.

1. Menjaga bantalan kuku agar tetap lembab

“Melembabkan kutikula kuku adalah aspek terpenting dari perawatan kutikula,” kata Jin Soon Choi, Pendiri Jin Soon Hand & Foot Spa di New York City. Untuk menjaga kuku tetap terhidrasi, gosokkan sedikit petroleum jelly ke kutikula dan kulit di sekitar kuku Anda setiap malam sebelum tidur atau setiap kali kuku terasa kering.

Jika tak memiliki petroleum jelly, gantikan dengan minyak jarak. Minyak ini bertekstur kental dan mengandung vitamin E yang bagus untuk kutikula. Atau Anda dapat menggunakan minyak zaitunnya, ia juga berfungsi untuk melembabkan kuku.

2. Lindungi kuku

Kenakan sarung tangan karet setiap kali Anda melakukan pekerjaan rumah atau mencuci piring, saran Choi. Sebagian besar pekerjaan rumah tangga, seperti berkebun, menggosok kamar mandi hingga mencuci piring, dapat membunuh kuku yang sehat. Agar tangan teta lembut, aplikasikan krim tangan sebelum Anda mengenakan sarung tangan karet.

3. Hindari kuku tumbuh ke dalam

“Saat melakukan pedikur di rumah, hanya dengan mendorong kutikula ke belakang dan memotong kuku Anda berbentuk persegi, keduanya mencegah kuku kaki tumbuh ke dalam,” kata Emily Splichal, DPM, ahli penyakit kaki di New York City.

4. Jaga tangan agar tetap kering

Keringkan tangan Anda setidaknya selama dua menit setelah mencuci piring dan mandi. Juga keringkan jari-jari kaki Anda secara menyeluruh setelah berenang atau mandi. Membiarkannya lembap dapat meningkatkan risiko infeksi jamur dan merusak kuku yang sehat.

5. Gunakan sepatu yang masih layak Gunakan sepatu yang masih nyaman dan layak digunakan. Jangan memakai sepatu yang membuat kuku dan kaki Anda terasa lembap dan berkeringat. 6. Gunakan kaus kaki berkualitas tinggi Carilah kaus kaki yang mengandung anyaman tembaga atau perak, saran Dr. Splichal. Kedua logam tersebut memberikan kualitas antimikroba yang akan membantu mencegah bau kaki dan jamur. 7. Kikir kuku dengan benar Gunakan pengikir dengan halus dan bergerak ke satu arah, mengangkat kikir kuku di setiap celah adalah cara terbaik untuk mencegah kerusakan, kata Choi. 8. Hindari pembersih cat kuku mengandung aseton atau formaldehida Aseton atau formaldehida sangat mengeringkan kuku. Hal ini diungkapkan oleh Andrea Lynn Cambio, MD, seorang dokter kulit di Cape Coral, Florida. Gunakan pembersih mengandung asetat sebagai gantinya.