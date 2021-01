Walaupun kedua orangtuanya berpisah, Gempi selalu terlihat mesra dengan Gading Marten. Karena kasus video syur yang menerpa Gisel, Gempi untuk saat ini tinggal dengan papanya.

Di media sosial Instagram, Gading dan Gempi terlihat sering menghabiskan waktu bersama. Mulai dari natal hingga berlibur bersama. Keduanya nampak kompak dan mesra di setiap momennya.

Berikut potret kemesraan ayah dan anak tersebut yang dikutip dari media sosial Instagram pribadi @gadiiing :

Natalan Bersama

Gading dan Gempi terlihat menghabiskan waktu bersama di Hari Raya Natal 2020 kemarin. Keduanya nampak berpelukan di depan pohon natal yang berada di sebuah sudut ruangan.

“All i want for Christmas is YOU ❤️” tulis Gading di keterangan fotonya.

Gempi tampil menggemaskan dengan dress cokelat model sleeveless. Mini dress ini memiliki detail ruffle di bagian bahunya. Gempi menggunakan sepatu flat hitam dengan detail pita.

Sedangkan Gading menggunakan kaus Polo putih, celana jeans, dan sepatu sneaker putih dengan sedikit hint hitam.

Gempi Bawa Kue Khusus





Kali ini Gempi memberikan perhatian pada papanya dengan membawakan kue khusus berbentuk papa dan simbol cinta. Gading mengunggah kolase momen berharga itu di media sosial Instagramnya.

Gempi terlihat menunjukkan dua kue darinya ke arah kamera saat Gading terlihat memeluk dari belakang. Gading juga memberikan kecupan untuk Gempi.

“Bawain Kue katanya satu Papa satu Love .. hihi always sweet ❤️ love you mpiii... happy sunday everyone 🙏🏻” ujarnya.

Gempi tampil cantik dengan dress pastel dengan tali tipis dan manik-manik biru bulat. Sementara itu, Gading terlihat menggunakan kaus putih lengan pendek.

Ekspresi Lucu Kompak Menghindari Ombak

Keduanya terlihat sering bermain air bersama, mulai dari berenang, jetski, hingga main di pantai. Kali ini Gading dan Gempi membagikan ekspresi lucu mereka saat kompak menghindari ombak saat bermain di pantai. “Kenapa expresi kita bisa kembar gini mpiiiii??? Hahahahah muka ngindar ombak 🤣🤣🤣” kata Gading. Gempi mengenakan bikini bermotif garis-garis biru putih. Pada bagian talinya terdapat deatil ikatan di bahunya. Di sampingnya terlihat gading tampil shirtless dengan celana hitam. Uniknya, Gading menggunakan topi pantai milik anaknya. Gemas! Oufit Bergaris

Rayakan tahun baru bersama, Gading dan Gempi kompak menggunakan pakaian dengan motif garis-garis. Gempi menggunakan atasan sleeveless bermotif garis horizontal berwarna krem. Untuk padu padannya, Gempi menggunakan rok plisket berwarna senada. Gading tampak gagah dengan set jas bergaris garis-garis dengan warna sendada dengan anaknya. Tampil kasual, Gading menggunakan kaus putih polos di balik jasnya. Jas yang digunakan Gading memiliki detail tali menjuntai di kanan dan kirinya. Untuk melengkapi penampilannya, Gading menggunakan jam tangan silver di pergelangan tangan kanannya. Berpose menggendong Gempi, keduanya terlihat bahagia menghabiskan waktu bersama.