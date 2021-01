Blonde hair dari ke 5 idol cantik ini pernah menggemparkan jagat dunia K-Pop. Pasalnya, mereka dengan berani mengambil keputusan untuk mewarnai rambut mereka dengan warna pirang.

Sebagai seorang idol K-Pop, mewarnai rambut merupakan salah satu aspek untuk menunjang penampilan mereka di panggung. Maka dari itu, jika salah dalam pemilihan warna, maka bisa berakibat fatal untuk performa mereka.

Namun tidak dengan ke 5 idol K-Pop cantik ini. Mereka terlihat sangat cantik dengan rambut pirangnya. Bahkan penggemarpun bertanya-tanya mengapa mereka tidak dilahirkan dengan rambut pirang karena saking cocoknya.

Penasaran dengan pesona mereka? Dilansir dari Koreaboo, berikut Okezone rangkum gaya rambut idol K-Pop dengan tampilan blonde!

1. Rose BLACKPINK

Para Blink (fandom BLACKPINK) sepakat jika Rose memang sangat cocok dengan rambut pirang. Rose BLACKPINK memang sudah lama mewarnai rambutnya dengan warna pirang, namun penggemar tidak ada yang mengeluhkannya. Bahkan penggemar mengatakan Rose dengan rambut pirang terlihat seperti bidadari!

2. Jihyo TWICE

Sang leader TWICE ini tampil berani dengan rambut pirangnya untuk pertama kali. ONCE (fandom TWICE) mengaku terpana dengan gaya rambut Jihyo kali ini. Walau pertama kali, menurut penggemar Jihyo TWICE sangat cocok dengan Blonde Hair karena menjadikannya terlihat seperti boneka ditambah ia juga memiliki mata bulat yang besar.

3. Seulgi Red Velvet

Seulgi Red Velvet dengan rambut pirangnya merupakan penampilan yang banyak membuat Reveluv (fandom Red Velvet) menganggapnya sangat Superior! Ditambah lagi dengan poninya yang membuat penampilannya dinantikan oleh penggemar.

4. Hyoyeon Girl’s Generation

Hyeyeon mengejutkan semua orang dengan rambut blonde-nya. Visualnya semakin bertambah cantik saat ia memutuskan mengubah warna rambutnya menjadi pirang. Ia nampak seperti boneka Barbie hidup yang keluar dari kotak! 5. Solar MAMAMOO

Solar memang nampak seperti seorang dewi dengan rambut pirangnya. Rambut pirang membantunya tampil dengan menunjukan segala sisi yang dimilikinya. Baik sisi seksi sampai bertransformasi menjadi sisi imutnya.