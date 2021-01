Sejak Kim Hongjoong ATEEZ debut sebagai idol K-Pop, ia menunjukan bakatnya dalam hal rap dan membuat musik. ia bahkan menjadi leader dalam grupnya dan terkenal memiliki selera fashion yang luar biasa.

Kim Hongjoong bahkan dijuluki sebagai ayah yang tegas dan perfeksionis oleh para member ATEEZ. Hongjoong memang memiliki tipikal sifat yang suka berinovasi dalam segala hal, termasuk gaya berpakaiannya.

Gaya berpakaian Hongjoong nampaknya tidak benar-benar dikategorikan dengan sederhana karena ia merupakan pria dengan tipikal ‘aku akan mencoba ini dan itu secara bersamaan’ dan tidak ada aturan dia akan memakai baju seperti apa.

Dari outfit serba bahan kulit, warna-warna pastel, hingga bernuansa punk berikut Okezone rangkum 5 gaya Kim Hongjoong yang ikonik dilansir dari Soompi.

1. Outfit Serba Hitam

Walau ia memiliki banyak sekali referensi warna dalam berpakaian, ia ternyata begitu menyukai warna hitam. Ia suka bermain-main dengan bahan atau tekstur dari pakaiannya. Biasanya ia juga suka menonjolkan beberapa bagian seperti outfitnya di atas. Dengan hanya memakai satu warna, ia tetap menghasilkan fashion yang keren dan trendi.

2. Preppy Punk Boy

Kali ini Hongjoong mengombinasikan preppy style-nya dengan gaya punk. Topi baret, dengan atasan sweater turtle neck dan sweater yang preppy ini ia sandingkan dengan sepatu boots hitam punk. Kedua style ini sangat bertolak belakang, namun Hongjoong berhasil mengombinasikannya.

3. Warna Pastel

Kim Hongjoong memang sangat berinovasi dengan mengombinasikan warna-warna berani dan mencolok. Namun ia juga bisa mengombinasikan warna-warna pastel yang lembut ini. Dengan look ini, Hongjoong tampak bersemangat dengan sedikit sentuhan punk-rocknya. Namun terlihat sedikit nuansa retro sehingga memunculkan sisi manisnya.

4. Tampil Kalem dan Hangat





Selain sering tampil dengan urban style seperti outfit serba hitamnya, Hongjoong juga suka tampil dengan gaya anggun dan elegan seperti di atas. Ia mengombinasikan kemeja berkerah putihnya dengan sweater coklat dan bawahan celana bahan lengkap dengan sepatu pantofelnya. Walau berdandan elegan, ia tidak menghilangkan pesona dirinya dengan menambahkan aksesoris kacamata dan cincin lalu sedikit make up dan cat kuku.

5. Stand Out All Over





Motif kotak-kotak, warna cerah, kaos dengan motif tulisan, topi baret, tali bretel dan sepatu boots tempur semuanya Kim Hongjoong pakai secara bersamaan! Memang tidak ada aturan berpakaian yang pasti. Ia akan memilih semua item kesukaannya dan memakainya secara berdampingan sehingga menghasilkan tampilan yang fun, inovatif dan berciri khas seperti apa yang ia inginkan.