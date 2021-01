Kebingungan perihal penyelenggaraan salah satu pekan mode paling bergengsi di dunia, Paris Fashion Week akhirnya terjawab sudah. Terkait perhelatan Paris Men’s and Haute Couture pada Januari 2021 ini telah diputuskan tidak akan digelar secarac langsung seperti biasanya.

Mengingat pandemi Covid-19 masih berlangsung hingga saat ini, badan pengatur mode Prancis memutuskan untuk menggelar pekan mode tanpa kehadiran penonton langsung.

Mengutip Foxnews, Selasa (12/1/2021) Fédération de la Haute Couture et de la Mode telah memberikan pengumuman kepada para rumah mode, bahwa mereka tidak diizinkan untuk menghadirkan tamu undangan di acara fesyen show musim ini.

“Kami konfirmasi bahwa tidak akan ada public gathering di Paris Fashion Week. Rumah mode masih bisa menghelat ‘real’ fashion show dengan para model yang disiarkan secara live,” bunyi pernyataan Fédération de la Haute Couture et de la Mode kepada The Associated Press pada Senin 11 Januari kemarin.

Paris sendiri, meskipun tidak di-lockdown. Tapi, pembatasan ketat yang membatasi pergerakan para warganya diberlakukan secara nasional, dengan menerapkan batasan jam untuk aktivitas penduduknya. Jika melanggar berulang kali, bisa diganjar hukuman kurungan hingga 6 bulan penjara.

Lockdown kedua Perancis resmi berakhir pada 15 Desember lalu, tapi hingga saat ini restoran, bar, bioskop, teater, dan museum masih ditutup.

(DRM)