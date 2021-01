Putri pertama pasangan kekasih Gigi Hadid dan Zayn Malik memang usianya baru hitungan bulan. Tapi untuk urusan fashion dan koleksi wardrobe, putri Gigi Hadid yang lahir pada September 2020 tersebut sudah lebih stylish daripada kebanyakan orang biasa.

Sejak lahir, anak perempuan Gigi dan Zayn diketahui sudah dibanjiri berbagai hadiah mewah dan istimewa dari berbagai rumah mode ternama dunai, Versace, Lanvin hingga Missoni.

Kini, hadiah terbaru datang dari salah satu rumah mode mewah dunia asal Italia, Fendi. Lewat Insta Story di akun Instagram pribadinya, supermodel berusia 25 tahun tersebut memamerkan set outfit cardigan warna pinky oranye bermotif kotak-kotak dihiasi logo emblem khas Fendi, serta blus mini warna putih bermodel kerah Peter Pan yang dikirimkan khusus oleh direktur kreatif kids, accessories, dam menswear Fendi, Silvia Venturini Fendi.

Saking gemasnya dengan baju yang dihadiahkan kepada sang anak tercinta, Gigi menuliskan ia tak mampu berkata betapa lucunya baju tersebut. Lewat keterangan yang ia tulis, baju tersebut akan dipakaikan Gigi kepada sang putri sebagai outfit pesta perayaan ulang tahun sang nenek, ibunda Gigi Hadid, Yolanda Hadid.

“I just can't deal with this, she's going to wear it for her Oma's birthday,” tulis Gigi.

Selain dari banyak rumah mode dunia, anak pertama Gigi dan Zayn Malik ini juga mendapat hadiah dari selebriti dunia, sahabat kedua orang tuanya. Salah satunya, Taylor Swift yang mengirimkan hadiah selimut sutra warna merah muda yang cantik dan nyaman.

