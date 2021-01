NGEMIL jadi salah satu cara ampuh menghilangkan kebosanan selama Work From Home (WFH). Bahkan ada survei yang menyebutkan bahwa ngemil jadi hobi seseorang selama di rumah saja.

Survei The State of Snacking 2020 menyebutkan, ternyata 60% orang Indonesia lebih banyak ngemil selama pandemi dibandingkan sebelumnya. Masyarakat Indonesia sendiri rata-rata mengkonsumsi 3x makanan ringan per hari, yang melebihi jumlah rata-rata global.

Tak hanya itu, ngemil juga dianggap menjadi hal yang sangat penting selama pandemi. Lalu 8 dari 10 orang percaya bahwa cara menikmati camilan akan berubah selamanya, bahkan setelah pandemi berakhir.

"Pilihan waktu ngemil mereka waktunya tidak terencana dan lebih banyak masyarakat Indonesia mengonsumsi makanan riangan, 73 persen dari responden," kata President Director, Mondelez Indonesia Prashant Peres saat webinar, Selasa (12/1/2021).

Praktisi Komunikasi, Peneliti dan Pengamat Sosial Devie Rahmawati menambahkan, pandemi Covid-19 dengan segala pembatasannya mengubah perilaku besar. Termasuk pola makan, secara personal dan kelompok.

"Masyarakat mengalami kebosanan, kecemasan dan stres. Maka salah satu cara menjadikan makanan sebagai pengalih saat suasana hati yang tidak nyaman bisa menghindarkan ancaman kecemasan," ucap dia.

Dituturkan Devi, secara sosial makanan itu telah menjadi perekat dan jembatan hubungan antarmanusia. Ketika makan bersama, jadi pelumas ketegangan kekakuan, dan memperbaiki hubungan. "Ngemil bareng anggota keluarga itu bisa membuat perasaan sepi sendiri itu sirna. Ketika punya teman bicara nyata, berbagi sharing, lalu ngemil jembatannya. Makanya, kumpul sambil ngemil bisa menambah keseruan dan membantu merilis persoalan personal maupun sosial. Khususnya bagi orang yang stres atau mengalami masalah kesehatan mental. Namun demikian, ungkap Devi, kebiasaan ngemil juga harus disikapi lebih bijak. Anda perlu tahu jumlahnya berapa banyak, jenis camilannya apa, perhatikan jam, serta jaraknya diatur. "Dengan begitu, meskipun ngemil seseorang tak perlu khawatir mengganggu kesehatan. Ngemil pun jadi punya manfaat yang baik," pungkasnya.