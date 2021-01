KONDISI kaki selalu dingin bisa jadi menunjukkan gejala diabetes tipe 2. Sakit ini bisa menyebabkan kaki terasa dingin ketika dipegang. Kemudian diabetes tipe 2 juga membuat kaki terasa dingin akibat kerusakan saraf.

Gejala lain diabetes tipe 2 termasuk mati rasa atau kesemutan di kaki. Jika seseorang mengalami gejala kerusakan saraf di kaki, wajib berhati-hati dalam memeriksa adanya luka atau cedera.

Seperti dikutip dari Express, Selasa (12/1/2021), dr Chris Steele mengatakan jika kaki selalu dingin mungkin saja memiliki masalah sirkulasi. "Itu pertanda sirkulasi yang buruk ke kaki bagian bawah dan itu perlu diperhatikan," jelasnya.

Diabetes dikenal sebagai faktor risiko sirkulasi yang buruk. Pembuluh darah pasien diabetes tipe 2 bisa menjadi rusak karena kadar gula darah tinggi, yang menyebabkan pembentukan plak, membuat mereka tidak dapat mengirimkan cukup darah ke sel-sel tetangga.

Diabetes UK menjelaskan bahwa memiliki diabetes berarti berisiko lebih besar terkena masalah kaki. Situs kesehatan tersebut melanjutkan bahwa ini karena glukosa darah yang meningkat, juga dikenal sebagai gula darah, dapat merusak sensasi di kaki.

"Ini juga dapat mempengaruhi sirkulasi Anda, yang dapat menyebabkan Anda mendapatkan lebih sedikit suplai darah ke kaki Anda," jelasnya.

Tanpa suplai darah yang baik, Anda mengalami masalah dengan luka dan penyembuhan luka. Anda juga mengalami kram dan nyeri di tungkai atau kaki.

"Jika masalah ini tidak ditangani, dapat menyebabkan tukak kaki, infeksi, dan yang terburuk, amputasi. Kebanyakan masalah kaki dapat dicegah dengan perawatan kaki yang baik dan teratur," tambahnya.

Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan di US National Library of Medicine National Institutes of Health, ketidakteraturan suhu tubuh pada diabetes tipe 2 diselidiki lebih lanjut.

"Orang dengan diabetes telah dilaporkan memiliki aliran darah kulit yang lebih rendah dan respons berkeringat selama paparan panas dan ini dapat memiliki konsekuensi penting pada regulasi kardiovaskular dan kontrol glikemik," ungkap studi tersebut.

"Meminimalkan kehilangan panas dicapai melalui vasokonstriksi perifer sedangkan peningkatan produksi panas dapat ditimbulkan oleh thermogenesis yang menggigil dan tidak menggigil," lanjutnya.

Sebagian besar penelitian mengenai efek paparan dingin pada diabetes tipe 2 dikaitkan dengan potensi terapeutiknya.

"Salah satu pertahanan fisiologis untuk mencegah penurunan suhu inti selama paparan dingin adalah tingkat produksi panas metabolik yang lebih tinggi yang disebabkan oleh thermogenesis yang menggigil dan tidak menggigil," jelasnya.

