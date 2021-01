PROGRAM vaksinasi covid-19 segera diterapkan di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memutus mata rantai persebaran virus corona yang jumlahnya selalu bertambah. Presiden Joko Widodo pun menjadi orang pertama yang disuntik vaksin covid-19.

Program vaksinasi covid-19 sendiri dilaksanakan dalam empat tahap, yakni berdasarkan pertimbangan ketersediaan, waktu kedatangan, dan profil keamanan vaksin. Kelompok prioritas penerima vaksin virus corona adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia yang berusia kurang lebih 18 tahun.

Kelompok penduduk berusia di bawah 18 tahun dapat diberikan vaksinasi apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan izin penggunaan darurat (emergency use authorization) atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Penahapan dan penetapan kelompok prioritas penerima vaksin dilakukan dengan memerhatikan Roadmap WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) serta kajian dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization).

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima MNC Portal, Rabu (13/1/2021), tahapan pelaksanaan vaksinasi covid-19 dilaksanakan sebagai berikut.

1. Tahap 1 dengan waktu pelaksanaan Januari–April 2021

Sasaran vaksinasi covid-19 tahap 1 adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Tahap 2 dengan waktu pelaksanaan Januari–April 2021 Sasaran vaksinasi covid-19 tahap 2 adalah petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, sasaran lainnya pada tahap ini adalah kelompok usia lanjut kurang lebih 60 tahun.

3. Tahap 3 dengan waktu pelaksanaan April 2021–Maret 2022 Sasaran vaksinasi covid-19 tahap 3 adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.

4. Tahap 4 dengan waktu pelaksanaan April 2021–Maret 2022 Sasaran vaksinasi tahap 4 adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin.