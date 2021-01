ADA momen menarik saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima suntikan vaksin Covid-19 jenis Sinovac di Istana Negara hari ini. Pada saat proses penyuntikan berlangsung, tangan Wakil Ketua Dokter Kepresidenan Prof Abdul Muthalib yang bertugas menyuntikan vaksin ke Jokowi tampak gemetar.

Pemandangan tersebut rupanya menarik perhatian masyarakat Indonesia, tak terkecuali dr. Reisa Brotoasmoro yang dipercaya sebagai moderator dalam acara pemberian vaksin perdana ini. Ia pun menanyakan hal itu kepada Prof Abdul seusai memberikan vaksin kepada Presiden Jokowi.

Abdul membenarkan bahwa saat proses penyuntikan berlangsung ia merasa grogi hingga membuat tangannya gemetaran.

“Menyuntik orang pertama di Indonesia tentunya ada rasa juga. Tetapi masalah itu tidak menjadi halangan buat saya untuk menyuntikkannya. Pada waktu menyuntikkannya tidak masalah. Tidak gemetaran lagi waktu menyuntikannya. Pertamanya saja agak gemetaran. Tadi prosesnya juga baik, lancar dan tidak ada masalah,” terang Prof Abdul.

Momen tersebut rupanya tak luput dari perhatian netizen. Bahkan, tagar #JokowiDiVaksin mendadak jadi trending topic nomor 1 di twitter.

Pantauan MNC Portal, sebagian besar netizen memuji keberanian Presiden Jokowi yang bersedia menjadi penerima vaksin Covid-19 pertama di Indonesia. Tak sedikit pula yang mengomentari momen Prof Abdul saat menyuntikan vaksin ke tangan Jokowi.

"Ya pak jokowi silahkan ambil es milo ya, antri satu-satu," tulis akun @coffebit.

"kalo sorotan kameranya muter ke arah audience, bisa diliat regu tembak udah standby. Jaga jaga dokternya salah nusuk. Makanya gemeter," canda seorang netizen.

"First time I saw a health worker is more nervous than vaccine receiver. Look how his hands are trembling.. May be because he was giving to Mas Jokowi!," tulis akun _RajaSingh.

"Sehat selalu Pak Presiden," tulis akun @dobedobby.

"Kok terharu nonton vaksinasi perdana, like wah we've been struggling for almost a year now, i've lost my beloved lecturer and finally the new light comes, a new hope. #JokowiDiVaksin #VaksinasiDimulai," tulis akun @Foxybunny_L.

"Berharap yang terbaik. Terima kasih untuk keberanianmu pak Jokowi," tulis akun @brovvnies.

(mrt)