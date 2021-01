Gaya Amanda Manopo cukup menarik perhatian para penggemar setianya, mulai dari harga ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Terlebih setelah berperan sebagai Andin di drama sinetron Ikatan Cinta di RCTI.

Salah satu gaya lawan main Arya Saloka ini yang mencuri perhatian adalah pada episode Selasa, 12 Januari 2021. Amanda Manopo memilih outfit cantiknya yaitu memakai outer warna krem.

Saat itu Andin baru saja melakukan sesi wawancara sebagai dosen junior. Kemudian dilanjutkan bertemu denga Michelle yang diperankan oleh Mayang Yudittia.

Outer yang dipakainya itu merupakan helenka double breasted vest cream koleksi BerryBenka dibanderol Rp379 ribu saja.

Amanda memadukan outernya itu dengan inner warna hitam, dan heels bewarna senada dengan pakaiannya. Make up look yanh dipilihnya pun terlihat sederhana dan terkesan natural.

"Mantap bajunya," kata @rah***.

"Semua yang dipakai kam @amandamanopo tetap ajah terlihat mahal," ujar @dira****.

(hel)