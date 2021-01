Raffi Ahmad terciduk kamera tengah berkumpul dengan sejumlah orang, setelah dirinya menjadi salah satu perwakilan orang pertama yang mendapatkan vaksin Covid-19 bersama presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu 13 Januari 2021.

Tindakan Raffi ini diprotes para penggemarnya, termasuk dari kalangan selebritis yang menilai suami Nagita Slavina itu tidak mentaati peraturan.

Salah satunya adalah Sherina Munaf, ia kecewa dengan hal yang dilakukan Raffi setelah dirinya divaksin. melalui akun twitternya @sherinasinna;

"Halo Raffi Ahmad, setelah divaksin bukan berarti keluyuran rame2 dong. Anda dipilih jatah awal2 vaksin karena followers banyak. Dengan alasan yang sama, tolong berikutnya konsisten beri contoh yang baik. Please you can do better than this. Your followers are counting on you," tulis Sherina.

Mengetahui banyaknya protes yang dilayangkan, Raffi pun akhirnya memberikan klarifikasi yakni terkait dengan adanya perkumpulan sejumlah orang dengan dirinya.

"Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada seluruh staf yang ada di sekretariat presiden juga saya lagi minta maaf atas peristiwa tadi malam. Jadinya semalam itu bukan di tempat umum tetapi memang di rumah pribadi salah satu ayahnya teman saya," kata Raffi dalam akun Instagramnya @raffinagita1717.

Ia juga menjelaskan, sebelum memasuki ruangan tetap menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan lainnya. Namun saat dirinya sedang menyantap makanan, tertangkap kamera. Di mana saat itu diduga Raffi menyalahi aturan setelah divaksin.

"Buat teman-teman sekali lagi kita jaga kesehatan yang paling terpenting untuk semuanya. Kita jaga diri kita sendiri keluarga kita dan juga Indonesia. Mohon maaf bilamana terjadi tadi malam membuat ricuh," terangnya.

Dikutip dari akun Instagram @kemenkominfo, bagi mereka yang disuntik vaksin Covid-19 disarankan untuk tidak langsung pulang ke rumah atau tidak langsung beraktifitas.

Menurut petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, bagi mereka yang disuntik vaksin Covid-19 disarankan untuk menunggu di fasilitas kesehatan, minimal selama 30 menit untuk mengantisipasi terjadinya KIPI atau efek samping dari vaksin itu sendiri.

Secara umum vaksin tersebut tidak menimbulkan efek samping. Namun apabila muncul efek samping, biasanya hanya reaksi ringan, seperti berikut ini:

1. Reaksi lokal: nyeri, kemerahan dan bengkak.

2. Reaksi sistematik: demam, nyeri otot (myalgia), nyeri sendi, badan lemas, dan sakit kepala.

3. Reaksi lain: alergi, urtikaria, anafilaksis dan syncope (pingsan).

