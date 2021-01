PROTEIN memiliki peran penting untuk tubuh manusia. Protein merupakan sumber energi, sumber kekebalan tubuh, bahkan pembentuk jaringan di tubuh. Dikarenakan sangat penting bagi tubuh, pastikan Anda memenuhi kebutuhan protein harian dengan tepat.

Sama halnya dengan karbohidrat, kekurangan protein dapat menimbulkan rasa lapar dan lemas. Protein bisa didapat dari makanan seperti telur, daging tanpa lemak, ikan, kacang-kacangan, produk susu, dan sayuran kaya protein.

Lalu apa saja sih tanda-tanda tubuh kekurangan protein? Berikut beberapa di antara tandanya, seperti dilansir The Healthy, Jumat (15/1/21).

1. Rambut rontok

Rambut membutuhkan protein yang cukup agar tumbuh dan tetap sehat. Dengan kekurangan protein akan menyebabkan rambut menipis dan rontok. Demikian menurut studi pada 2017 yang diterbitkan dalam jurnal Dermatology Practical and Conceptual.

Jika hanya dengan menyisir rambut dengan tangan membuat rambut rontok, bisa jadi ini karena Anda kekurangan protein. Supaya rambut tetap sehat, makanlah makanan dengan protein tinggi 2 hingga 3 porsi sehari, misalnya saat makan siang.

2. Mudah sakit

Menurut penelitian pada 2016 di jurnal Food and Function, ketika kekurangan protein mungkin Anda mudah pilek. Tidak hanya dengan kebersihan yang baik dan tidur yang nyenyak, nutrisi juga dapat memengaruhi tubuh. Tubuh menggunakan asam amino yang ada dalam protein makanan untuk membangun sel kekebalan tubuh, seperti limfosit.

Limfosit adalah jenis sel darah putih yang membantu melawan kuman. Jika Anda tidak memiliki limfosit dalam jumlah yang cukup, maka sistem kekebalan tidak dapat menangkal bakteri atau virus juga.

3. Telapak kaki bengkak

Berdasarkan hasil penelitian di jurnal Harvard Health Publishing, kekurangan protein dapat menyebabkan telapak kaki bengkak secara tak terduga. Ini akibat rentannya retensi cairan di sekitar pergelangan kaki. Protein dapat menahan garam dan air di pembuluh darah, tanpa protein yang cukup cairan ini dapat meresap ke jaringan sekitarnya.

4. Iritasi kulit

Kekurangan protein terkadang dapat menyebabkan dermatitis terkelupas atau iritasi kulit. Hal ini biasanya terjadi dii bagian belakang paha dan di bokong. Demikian dijelaskan Jessica Bihuniak PhD RD, asisten profesor nutrisi di New York University’s Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development. Selain itu, kekurangan protein juga dapat membuat kulit rentan terhadap alergi dan iritasi.