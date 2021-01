Aktor Hollywood Armie Hammer batal beradu peran dengan Jennifer Lopez. Hal ini lantaran Armie resmi mundur dari perannya di film Shotgun Wedding.

Baru-baru ini nama Armie Hammer ramai diperbincangkan di dunia maya. Namanya bahkan menembus peringkat atas trending pencarian Google. Bukan karena filmnya, tapi Armie diduga terlibat skandal seks.

Semua bermula dari sebuah tangkapan layar direct message yang disebut miliknya bersama seorang wanita tersebar di dunia maya. Namun Armie menyangkal dugaan tersebut dalam pernyataan resminya.

Terlepas dari itu semua, aktor yang mulai dikenal sejak peran Winklevoss Twins pada film The Social Network (2010) ini tetaplah aktor berbakat. Tidak hanya berbakat, Armir Hammer juga memiliki paras yang tampan. Mengintip dari media sosial Instagram pribadinya, ini dia potret tampan Armie Hammer :

Kece di Musim Dingin

Armie tampil memukau dengan perpaduan kemeja hitam, celana jeans hitam, jaket shearling berwarna kecokelatan.

Aktor kelahiran 28 Agustus 1986 ini juga melengkapi penampilannya dengan kacamata hitam Ferragamo dan jam tangan hitam.

Gagah dengan Balutan Jas

Mantan suami Elizabeth Chambers ini terlihat berpose bersama Joe Manganiello. Kedua tampil gagah dengan balutan jas di sebuah ruangan yang berlokasi di New York, Amerika Serikat.

Armie mengenakan kemeja putih bermotif floral berwarna pastel dengan setelan jas dan celana bahan berwarna krem. Dia juga terlihat menggunakan sepatu pantofel cokelat bertali.

Santai di Sofa Tetap Tampan

Kali ini Armie mengenakan pakaian yang kasual. Aura seksi Armie terlihat jelas di foto yang diunggah di akun Instagram pribadinya ini.

“Thank you #annieleibovitz for traveling all the way down to New Orleans to take this photo for #straitwhitemen” tulis Armie dalam keterangan fotonya.

Ayah dua anak ini berpose menyender di sofa. Armie menggunakan kaus hitam lengan pendek dengan detail kantung kecil di dada kirinya. Untuk bawahannya Armie mengenakan celana jeans berwarna keabu-abuan.

Pria kewarganegaraan Amerika Serikat ini menggunakan kaus kaki hitam dan sepatu kulit berwarna cokelat tua.

Mirror Selfie Pakai Setelan Olahraga

Armie menggunakan setelan olahraga berwarna hitam dari Brand Fila. Setelan yang dia gunakan memiliki detail garis putih di bagian dada, lengan, pergelangan lengan, hingga sepanjang kaki bagian luar.

Dia juga terlihat menggunakan bandana pria berwarna hijau untuk menutup hidung dan mulutnya. Armie menggunakan jam tangan silver pada pergelangan tangannya.

Untuk melengkapi penampilannya, pria bernama lengkap Armand Douglas Hammer ini menggantung kacamata pada atasannya. Terlihat di sebuah kamar, Armie tampil santai dengan sandal Birkenstock berwarna putih.