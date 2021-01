Setelah dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 pada awal Januari 2021, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menghabiskan waktunya untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Di tengah kondisinya yang semakin membaik, ia pun menyempatkan diri untuk membuat ramuan herbal yakni empon-empon.

Kegiatan Khofifah saat meramu empon-empon pun diunggahnya melalui akun Twitter pribadinya @KhofifahIP pada Sabtu (16/1/2021). Tak lupa ia pun memberikan caption dalam foto yang diunggahnya beberapa jam lalu.

“Meramu empon-empon, minuman herbal penguat daya tahan tubuh. Isinya, kunyit, jahe, temulawak, dan sereh. Paling pas diminum pagi dan sore, anget-anget . Salam sehat tetap semangat,” tulis Khofifah.

Baca Juga : Kenali Empon-Empon hingga Propolis Hasil Peneliti Indonesia untuk Antisipasi Covid-19

Tak heran, unggahan Khofifah tersebut mendapat komentar dari para netizen yang melihatnya. Banyak masyarakat yang berharap agar gubernur berusia 55 tahun ini lekas pulih dari Covid-19 dan bisa kembali beraktivitas seperti sediakala.

“Semoga lekas pulih ibu Gubernur,” tulis akun @s*_h*r*y.

“Segera pulih kembali mbak,” tulis @T*n*K*s*n*_8*8*.

“Mugi2 Enggal sehat Bu de,” terang @a*i*j*m*n.

Namun ada pula netizen yang justru bergurau setelah melihat foto yang diunggah oleh Khofifah.

“Fotografernya kebagian nggih bu Gub?” tulis @s*t*a*a*a*2*

Sementara akun @a*i*s*a*w*d* menulis: “Bu kompornya ganti dgn kompor listrik Bu.”

Sekadar informasi, empon-empon adalah minuman herbal yang terbuat dari campuran kunyit, jahe, temulawak, kayu manis dan daun seri. Guru Besar Unair dan Ketua Tim Riset Corona & Formulasi Vaksin, Profesor Nidom Foundation, Prof C.A.Nidom, menjelaskan pihaknya sudah mempunyai formulasi curcumin atau empon-empon untuk menangkal virus flu burung.

"Kalau flu burung sudah ada hasilnya, nah sementara hasil itu saya bandingkan akibat corona virus. Hasil yang ditimbulkan corona dengan hasil ditimbulkan flu burung hampir sama. Jadi saya punya keyakinan formulasi empon-empon ini bisa digunakan untuk corona virus, kalau ada penderita pasien di sini," terang Nidom pada 18 Februari 2020.

Berdasarkan studi global yang diterbitkan ke dalam Journal of Traditional and Complementary Medicine tahun 2018, bertajuk “Herbal beverages: Bioactive compounds and their role in disease risk reduction – A review” atau “Minuman herbal: Senyawa bioaktif dan perannya dalam mengurasi resiko penyakit – Ulasan" yang dilakukan oleh Anoma Chandrasekaraa dan Fereidoon Shahidib, minuman herbal adalah minuman yang terbuat dari bahan natural yang berasal dari tanaman, daun, akar, batang, buah, dan bunga.

Studi ini mengatakan, minuman herbal dikonsumsi sebagai bagian dari diet yang dapat meningkatkan anti-oksidan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.