Kesehatan menjadi topik yang hangat diperbincangkan sepanjang tahun 2020 hingga sekarang. Dalam menyambut tahun baru ini, resolusi biasanya menjadi sesuatu yang wajib dipikirkan ketika menyambut pergantian tahun, oleh karena itu Anda bisa membuat sebuah resolusi tahun baru untuk hidup lebih sehat yang menjadi peluang untuk me “recharge” ulang semangat dan tentunya menjadikan tubuh Anda lebih fit dan sehat agar dapat menunjang seluruh aktivitas sehari-hari Anda.

Setiap tanggal 25 Januari kita Memperingati Hari Gizi Nasional, maka dari itu Anda bisa menerapkan pola hidup gizi seimbang sebagai resolusi tahun baru ini. Ada 13 Pedoman Gizi Seimbang sesuai anjuran Pemerintah yang wajib Anda terapkan diantaranya, makanlah makanan untuk memenuhi kebutuhan energi.

Daging merah seperti daging domba Australia menjadi pilihan tepat bagi Anda yang ingin memenuhi kebutuhan energi karena Daging Domba Australia banyak mengandung gizi salah satunya protein dan susunan amino yang dibutuhkan oleh tubuh.

Selain itu pedoman gizi seimbang lainnya yang Anda harus terapkan sebagai resolusi tahun ini ialah makanlah makan sumber zat besi, selain kaya akan protein, daging domba juga merupakan sumber nutrisi lain yang tak kalah penting yaitu zat besi. Zat besi adalah unsur penting dalam pembentukan sel darah merah. Kekurangan zat besi dalam makanan sehari-hari secara berkelanjutan dapat menimbulkan penyakit anemia atau penyakit kurang darah.

Pada Rabu (13/01/2021) Handry Take, Yoga Yoga Practitioner& Entrepreneur bersama Chef Stefu Santoso, Excutive Chef and Presiden of the Association of Culinary Professionals Indonesia melakukan bincang chit-chat hangat sekaligus membagikan inspirasi menu olahan masakan lezat dan bergizi berbahan dasar daging domba Australia yaitu Lamb Navarin yang biasanya menjadi menu Special di restaurant-restaurant di Prancis.

Dalam perbincangan membuat menu Lamb Navarin, Chef mengungkapkan potongan daging domba Australia yang cocok digunakan yaitu bagian lamb shoulder atau bagian lengan.

“ Kita menggunakan lamb shoulder, karena bagian ini memiliki kandungan fat jadi segala sesuatu yang kita stew atau rebus dengan api kecil akan jadi lebih gurih, karena dalam proses masak stew, fat nya akan meleleh dan bercampur dengan saus sehingga sausnya akan menjadi lebih gurih dan rata rata daging domba usianya di bawah satu tahun sehingga dagingnya tender” tutur Chef Stefu.

Selain itu, Pria yang telah berpengalaman dalam bidang memasak dan kuliner selama 22 tahun tersebut menjelaskan bagaimana cara membedakan daging domba dan daging kambing.

“Dilihat dari sisi warna, biasanya kambing warnanya lebih merah sedangkan daging domba yang biasanya dijual berusia dibawah satu tahun sehingga warna yang dimiliki tak terlalu merah” jelasnya.

Chef Stefu juga menambahkan bahwa daging domba aromanya tak terlalu menyengat dibandingan dengan daging kambing, karena daging domba Australia memang sengaja diternak untuk dikonsumi sehingga makanan yang diberikan dijaga tak hanya memberi pakan rumput namunnya ada juga gandum pilihan.Sehingga saat domba muda dipotong, tender, tidak terlalu berlemak dan flavourful.

“ Keunggulan dari daging domba Australia dipilih untuk masakan, pertama Indonesia mayoritas muslim jadi tak perlu takut karena sudah memiliki sertifikasi halal, tingkat keempukannya benar benar natural jadi tidak perlu pengempuk tambahan” jelas Chef Stefu.

Berikut Bahan dan Cara Membuat Lamb Navarin Ala Chef Stefu:

Bahan – Bahan Lamb Navarin:

- Daging Domba Australia

- Buncis

- Kentang

- Wortel

- Lobak

- Garam

- Lada

- Tomato pasta

- Bawang Bombay

- Bawang putih

- Daun bawang

- Minyak

- Seledri

- Kaldu Ayam

Cara Membuat :

1. Taburkan garam dan lada pada potongan daging domba lalu diamkan sebentar

2. Panaskan potongan daging domba tersebut di atas pan

3. Rebus sayuran wortel, buncis, bawang putih tomato pasta

4. Taburkan sedikit tepung ke atas potongan daging domba yang sedang dipanaskan

5. Lalu kemudian masukkan kaldu ayam ke dalam potongan daging domba yang sedang panaskan

6. Masukkan daging domba yang telah di panaskan ke dalam rebusan sayuran serta tambahkan kembali kaldu ayamnya

7. Panaskan atau tumis kentang lalu taburkan sedikit garam kemudian tambahkan lobak, wortel, buncis

8. Sajikan Lamb Navarin yang dipadukan potongan sayuran yang telah di tumis.

Bagi Hendry, Daging Domba juga bisa menjadi makanan yang sangat berperan penting untuk menjaga imunitas di tengah pandemi Covid-19.

“Kalo Anda ingin mencoba masak lamb kamu bisa cek resepnya di www.lambassador.asia, follow IG @trueaussieid atau bisa ambil recipe book di retail high end yang menjual daging domba Australia dan juga follow IG saya untuk mengikuti lambassador Indonesia ya,” tutup Hendry. CM

