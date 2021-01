NUTRISI dibutuhkan oleh setiap tubuh manusia, baik pria maupun wanita. Nutrisi ini umumnya tergantung pada makanan apa yang dimakan.

Pria dan wanita tidak selalu membutuhkan nutrisi sama. Pria membutuhkan lebih banyak nutrisi karena memiliki banyak otot daripada wanita. Mereka membutuhkan lebih banyak nutrisi lain seperti magnesium, seng, vitamin C, vitamin K, dan banyak lagi.

Berikut ini lima makanan pemasok nutrisi yang baik dikonsumsi pria, seperti dikutip dari The Healthy, Senin (18/1/2021).

1. Mangga

Buah manis ini mengandung 20 vitamin dan mineral yang berbeda dan sangat kaya akan vitamin A dan C serta serat makanan. Menurut US Department of Agriculture, satu buah mangga memiliki sekira 2/3 dari jumlah vitamin C harian yang dibutuhkan pria. Tambahkan mangga ke dalam makanan, seperti smoothie atau oatmeal.

2. Alpukat

Kelli Shallal RD, ahli diet di Phoenix, Amerika Serikat, mengatakan pria memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker kolorektal daripada wanita. "Alpukat menyediakan serat dalam dosis besar. Serat telah terbukti mengurangi risiko obesitas dan kanker kolorektal," jelasnya.

"Alpukat telah diberi label sebagai 'buah bahagia'. Alpukat dapat membantu meningkatkan mood dan mengurangi gejala depresi," tambah ahli diet dan penulis Sarah Koszyk RDN.

3. Bayam

Sayuran hijau ini kaya akan nutrisi yang bermanfaat bagi pria. "Daun hijau ini adalah sumber nutrisi zat besi, kalsium, vitamin C, dan kalium," kata blogger nutrisi Janet Brancato RDN.

"Itu bagus untuk kesehatan tulang dan otot," lanjutnya. Bayam juga memberikan mineral, magnesium, dan kalsium yang dapat menjaga kekuatan tulang.

4. Semangka Semangka adalah buah manis rendah kalori untuk makanan atau cemilan. "Semangka mengandung antioksidan likopen yang kuat. Ini dapat membantu pria mengurangi risiko kanker prostat," kata Joan Salge Blake, profesor nutrisi di Universitas Boston dan pembawa acara kesehatan. "Ini (semangka) juga merupakan pembangkit tenaga kalium, mineral penting yang dapat menurunkan tekanan darah tinggi," tambahnya. Banyak pria kekurangan kalium dalam makanannya. Tekanan darah tinggi dapat meningkatkan risiko stroke, penyebab utama kematian pada pria. Baca juga: 5 Nutrisi yang Diperlukan Tubuh Selama Musim Hujan 5. Anggur Penelitian menunjukkan bahwa polifenol alami ditemukan dalam anggur dari semua warna yang berkontribusi pada kesehatan jantung. Anggur juga dikemas dengan antioksidan dan banyak nutrisi termasuk vitamin C dan K.