Nama Dayana perempuan cantik asal Kazakhstan nampaknya makin populer di jagad maya. Dayana kian dikenal oleh warganet Indonesia usai streaming dengan YouTuber Tanah Air, Fiki Naki di Ome TV.

Salah satu buktinya, kini banyak warganet Indonesia yang follow Instagram Dayana hingga dirinya sempat syok. Hal itu dikatakan Dayana di Channel YouTube Fiki Naki berjudul : Dayana Nungguin Aku di Kazakhstan (Part 2).

"Aku syok banget, banyak orang Indonesia yang follow di Instagram, enggak nyangka banget," ucap Dayana.

Follower Instagram Dayana ternyata bertambah pesat. Dari sebelumnya hanya 2 ribu menjadi 41 ribu follower di Instagram. Bahkan, tercatat hari ini follower Instagram gadis berusia 18 tahun telah mencapai 968 ribu, wow!

Ketenaran nampaknya membawa berkah Dayana di Kazakhstan. Dayana bisa dibilang sekarang telah menjadi selebgram di negaranya.

Bahkan, kini Dayana sudah mempunya manajer pribadi. Hal itu tertera di profil Instagramnya beserta alamat email dan akun sang manajer bagi yang ingin bekerjasama.

"Good evening, everyone! I want to inform you that this account IS NOT Dayana's (@demi.demik) but her manager's. It is created for collaboration, cooperation, advertising, and so on. We ask you to treat with respect. Best regards!," tulis akun @demi.manager.

Usai menunjuk seorang manajer, Dayana pun tampak langsung menjalani pemotretan. Hal itu diunggahnya di Instagram pribadi.

Selain parasnya yang cantik, pada unggahan foto tersebut Dayana menuliskan kata-kata dalam bahasa Indonesia. "Saya cinta kalian semua🤍," tulis Dayana dalam caption unggahan fotonya. Sontak unggahan Dayana yang telah mendapat 526 ribu like langsung dibanjiri komentar warganet Indonesia. Selain memuji kecantikan Dayana, mereka membalas caption dari Dayana. @mr.marcoww : Saya juga cinta 😍 @derylajalah_ : Cantik bangt jodoh orng❤️ @vickyleonardo22 : Oke udah siap di drop ke indo mulai bisa bahasa indo @maspram__ : baru posting , langsung di serbu