Kepopuleran Tante Ernie masih membara di 2021 ini. Dia masih banyak dilirik netizen dan masih dianggap sebagai tante pemersatu bangsa.

Instagram Tante Ernie tetap konsisten membagikan konten foto yang cukup menggoda. Mulai dari pamer body goals hingga tipis-tipis memperlihatkan bagian tubuh yang bersifat privasi. Tapi, begitulah citra Tante Ernie di media sosial.

 

Nah, belum lama ini Tante Ernie membagikan foto dirinya sedang santai sore-sore dengan tampilan casual tapi tetap cantik. Ia mengenakan jumpsuit pendek dengan bagian dada berpotongan sangat rendah. Hal ini membuat area sensitifnya terpampang dengan nyata.

Pakaian yang dikenakan Tante Ernie sebetulnya terbilang biasa. Gaya riasan wajah dan rambutnya pun benar-benar 'stay at home style' banget. Tapi, pandangan netizen sepertinya susah berpaling dari senyumnya yang manis dan body-nya yang aduhai.

Keterangan foto yang ditulis Tante Ernie di unggahan ini pun bersifat pribadi. Ya, dia coba belajar dari pengalaman sebelumnya dan berkaca dari apa yang telah dilakukan. (DRM)

"Jangan khawatir sama orang yang terang-terangan jahat kepadamu. Tapi, lebih khawatirlah dengan orang yang pura-pura baik di hadapanmu. Sel-reminder, talk to my self," tulis Tante Ernie si pemersatu bangsa.

Meski keterangan fotonya sangat inspiratif, sepertinya netizen Tante Ernie hanya fokus pada foto yang dia unggah. Itu semacam memalingkan fokus secara otomatis. So, seperti apa komentar netizen melihat foto Tante Ernie ini?

"Bonus awal tahun," kata @rohimat**.

"Pemandangan sore indah banget," komen @goen****.

"Kue cubit kue cubit, ayo dibeli," ungkap @hard.line*****.

"Duh, enggak bisa ngomong," kata @kevinwdha**.

"Jadi mau nyuntik vaksin ke tante," komen @makassa******.

(hel)