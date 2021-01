Selasa 19 Januari 2021 jadi hari membahagiakan bagi aktor ganteng asal Korea Selatan, Hwang In Yeop. Sebab, di tanggal cantik tahun ini Hwang In Yeop merayakan ulang tahunnya yang ke-30.

Tidak hanya punya kemampuan akting yang mumpuni, Hwang In Yeop juga terkenal dengan visualnya yang awet muda dan stylish. Debut sebagai model runway sebelum mengembangkan karir jadi aktor, tak heran pemeran Han Seo Jun di drama populer True Beauty ini punya gaya berbusana yang modis dan trendi. Salah satu contohnya, dalam bergaya dengan outfit serba hitam.

Tak perlu berlama-lama, menghimpun akun Instagram pribadi Hwang In Yeop, Selasa (19/1/2021) berikut di bawah ini ulasan singkat 4 gaya serba hitam outfit of the day (OOTD) Hwang In Yeop.

1. Prada sweatshirt





Hwang In Yeop diundang jadi salah satu tamu di pagelaran busana virtual 'Prada FW21 Menswear Collection’ pada 17 Januari lalu. In Yeop mengunggah potret dirinya trendi dalam balutan kemeja putih sebagai inner dan sweatshirt hitam berlogo Prada. Dia memadukannya dengan celana panjang hitam dan saddle bag mini Prada warna senada.

2. Jaket bikers





Di sini, aktor yang meraih popularitas berkat perannya sebagai Goo Jasung di drama 18 Again ini tampil maskulin. Dia mengenakan jaket kulit hitam khas ala bikers beraksen bulu-bulu sebagai penghangat di bagian kerah dan lengan.

3. Hoodie jacket

Seperti kebanyakan pria, jaket hoodie juga jadi salah satu potongan outfit yang dipilih untuk bergaya kasual simpel tapi tetap modis. In Yeop kali ini pilih mix and match, atasan jaket hoodie warna hitam dan skinny jeans hitam sebagai bawahan dan sepatu sneakers putih keluaran rumah mode mewah asal Perancis, Celine. 4. Formal suit

Nah kalau yang ini adalah OOTD formal serba hitam Hwang In Yeop saat didapuk menjadi salah satu pembaca nominasi di gelaran acara penghargaan musik, Mnet MAMA 2020. In Yeop ganteng maksimal dalam balutan setelan suit velvet berpotongan formal warna hitam lengkap dengan dasi kupu-kupu sebagai aksesori yang menyempurnakan outfitnya.