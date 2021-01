Menjadi penyintas Covid-19 membuat Pevita Pearce semakin berhati-hati dengan lingkungan di sekitarnya. Baru-baru ini, Pevita bahkan sempat menyentil oknum yang masih menutupi kondisi kesehatannya di masa pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Pevita Pearce secara gamblang melalui unggahan di instagram pribadinya.

"Aku bingung kenapa di keadaan pandemic seperti sekarang masih ada orang yang nggak enak badan/sakit tapi dututup-tutupin dari rekan kerja ataupun orang sekitaran," tulis Pevita.

"Kalau memang sakit/ngga enak badan.. BILANG! Karena dengan itu bisa diatasi dengan cepat! Bukan ditutupin dan yang akhirnya malah bikin lebih banyak orang lagi yang sakit atau tertular," imbuhnya.

Pevita pun menegaskan bahwa Covid-19 bukanlah aib yang harus ditutup, melainkan harus diinformasikan kepada orang-orang terdekat. Ini penting guna mencegah penyebaran virus agar tidak meluas.

"Kena COVID itu bukan AIB. Kita sekarang sedang dalam masa PANDEMI. Mari kita jaga sesama dengan menjaga diri sendiri. Bukan dengan menutupi kita sakit dan tetap dateng ke tempat kerja sehingga akhirnya banyak lagi orang yang kena," tulis Pevita.

Pernyataan tersebut rupanya mendapat dukungan dari sejumlah netizen. Salah seorang netizen bahkan memuji keberanian Pevita untuk mengangkat isu ini.

Namun, ia juga meminta Pevita untuk mengimbau followersnya agar lebih tidak membully seseorang yang terbukti terinfeksi Covid-19.

"That’s so true pevie. But also, i think you should post juga deh for people to stop bullying people yang sakit. Most of people yang sakit ketakutan juga admit mereka sakit karena mereka dijauhin, diusir dari kontrakan, dari kos-kosan or even dari temen and their own family gitu pevie. That what i’ve heard from people I know ya. Jadi mereka stuck. Don’t know what to do. Sampe lapor RT aja takut. Kasian," tulis si netizen.

Sebagai informasi, berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Senin 18 Januari 2021, pukul 12.00 WIB, terdapat penambahan 9.086 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan tersebut menyebabkan jumlah pasien yang terinfeksi Covid-19 di Indonesia kini mencapai 917.015 orang, terhitung sejak diumumkan kasus perdana Covid-19 pada 2 Maret 2020.

