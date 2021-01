Joe Biden dikabarkan akan mengenakan satu set jas dari Ralph Lauren pada momen Pelantikan Presiden Amerika Serikat hari ini, 20 Januari waktu setempat. Hal ini rupanya memicu spekulasi di kalangan pengamat politik.

Mereka menilai Joe Biden sengaja memilih Ralph Lauren sebagai salah satu bentuk manuver politiknya di tengah kondisi krisis yang dialami Amerika Serikat Saat ini. Namun di sisi lain, hasil rancangan Ralph Lauren memang menonjolkan citra klasik khas Amerika.

Lantas, seperti apa busana yang akan dikenakan Biden pada malam pelantikan Presiden AS nanti? Melansir The Guardian, Rabu (20/1/2021), Joe Biden akan mengenakan setelan jas model single-breasted dan dua kancing berwarna biru, dipadukan dengan kemeja putih atau biru muda.

“Ralph Lauren adalah merek fashion yang sangat identik dengan Amerika, bahkan di panggung global sekalipun. Rumah mode ini telah merancang berbagai kampanye iklan perusahaan ternama, hingga seragam berwarna merah, putih, dan biru untuk tim Olimpiade AS,” ujar Emma McClendon, yang mengkurasi Power Mode: The Force of Fashion di Museum of FIT, New York.

Seperti yang sempat disinggung sebelumnya, pilihan busana Joe Biden juga tidak terlepas dari konteks politiknya. Produk-produk fashion Lauren dinilai menyiratkan pesan ‘ketenangan’ setelah terjadi kerusuhan di Capitol Hill beberapa waktu lalu.

“Ciri khas rancangan Lauren selalu menyiratkan pesan-pesan kesopanan dan ketenangan yang tidak terlalu mencolok, dan mungkin tidak akan disadari banyak orang. Sangat kontras dengan sifat impulsif Trump yang haus akan perhatian,” kata Michael Zakim, penulis A History of Men’s Dress di American Republic.

Ralph Lauren juga dilaporkan telah menjadi langganan kepala negara dari Partai Demokrat maupun Republik. Termasuk Melania Trump yang mengenakan gaun biru pucat pada momen pelantikan Trump. Selain Melania, McClendon menemukan beberapa nama penting yang pernah mengenakan busana hasil rancangan Ralph Lauren. Salah satunya Hillary Clinton yang mengenakan setelan busana berwarna putih saat menerima pencalonan presidennya di konvensi nasional Partai Demokrat, 2016 lalu. “Dengan demikian, Biden sepertinya sengaja memilih Lauren sebagai bentuk komunikasi politiknya untuk mempersatukan kedua partai. Ia memilih merek fashion Amerika yang memang telah menjadi langganan Demokrat dan Republik. Dan ini cocok dengan tema pelantikan nanti yang bertajuk ‘America United’,” tutup McClendon.