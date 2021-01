Nindy Ayunda mengagetkan publik setelah dirinya menggugat cerai Askara Parasady Harsono ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan tersebut dilayangkan sejak 12 Januari 2021 usai sang suami dibekuk karena narkotika.

Kolom komentar unggahan Nindy di Instagram pun ditutup. Mungkin, itu ada kaitannya dengan kasus perceraian ini. Di unggahan terakhir Nindy membagikan foto liburannya di Bali tanpa memperlihatkan sosok sang suami.

Nindy Ayunda sendiri sejatinya kerap tampil memukau di media sosial. Ia sepertinya tak pernah salah dalam berpakaian, karena apa yang dia kenakan selalu bagus dan matching. Tidak hanya itu, harga dari item fashion yang dipakai pun enggak kaleng-kaleng, jika ditotal bisa sampai ratusan juta.

Di artikel ini Okezone merangkum 3 outfit Nindy Ayunda yang jika ditotal harganya ratusan juta rupiah. Penasaran?

1. Edgy-Luxury look





Di foto ini, Nindy menggunakan item fashion yang hampir seluruhnya dari rumah mode Fendi. Mulai dari Brown Gabardine Jacket yang harganya Rp37 jutaan, sweater in beige silk seharga Rp12 jutaan, hingga tas tipe Brown Fabric Bag yang harganya nyaris Rp40 juta.

Untuk alas kaki, Nindy menggunakan Giuseppe zanotti tipe Black Leather Pointed Toe Ankle Boots yang harganya Rp14 jutaan. Jika ditotal, untuk outfit Nindy ini seharga Rp101,3 jutaan.

2. Loungewear





Konsep baju tidur santai tanpa celana seperti ini sempat hits di masa pandemi dan Nindy memberikan nilai lebih pada gaya tersebut. Ia tambahkan heels dan sling bag sehingga gaya pretty-casual langsung terlihat.

Di gaya ini, Nindy menggunakan The Smock Dress in Black Marc Jacobs seharga Rp7,2 jutaan, lalu dipadukan dengan sling bag The Quilted Softshot 21 dari Marc Jacobs yang harganya Rp6,5 jutaan. Untuk heels, dia mengandalkan The Nudist Sandal dari Stuart Weitzman seharga Rp5,7 jutaan.

Nah, yang spesial dari gaya ini adalah jam tangannya. Ya, pelantun 'Untuk Sahabat' itu menggunakan Rolex Lady Datejust 26 Blue Dial Stainless Steel and 18K Yellow Gold Jubilee Bracelet Automatic Watch seharga Rp154,5 jutaan. Total tampilan santai ala Nindy ini ialah Rp174 jutaan.

3. Dior Looks

Sebagai selebriti yang menyukai fashion, enggak heran kalau Nindy Ayunda pengoleksi item fashion keluaran rumah mode Christian Dior. Hal itu bisa dilihat juga dari fotonya yang satu ini. Di sini, Nindy Ayunda menggunakan all item dari Dior. Mulai dari blouse with button collar and BIB seharga Rp26,9 juta, Gray and Black Tie and Dior Denim seharga Rp30,4 jutaan, Biege Jute Canvas yang harganya Rp14 jutaan, topi Baseball Cap Black Cotton dengan harga Rp11,5 jutaan. Untuk aksesori lainnya ada tas 30 Montaige Bag Black Box Calfskin seharga Rp50,5 juta dan sepatunya dia menggunakan D-Trap Ankle Bot Black Matte Calfskin yang harganya nyaris Rp23 juta. So, total outfit Nindy Ayunda di tampilan ini ialah Rp156 jutaan. Sedangkan, untuk OOTD Nindy, harganya jika ditotal mencapai sekira Rp431 Juta!