Di tengah pandemi Covid-19, banyak karyawan yang bekerja dari rumah saja via WFH. Mereka melakukan rapat, wawancara, bertemu klien, hingga meeting dilakukan secara online.

Namun, tidak jarang sebagian dari mereka terganggu oleh kendala teknis saat menyelenggarakan meeting online. Mulai dari audio yang tidak bekerja dengan baik, gangguan sinyal, kuota terbatas, gadget yang buruk.

Sebagai seseorang yang profesional, Anda pun harus menyiapkan segala kebutuhan meeting online dengan profesional pula. Walaupun dilakukan dari rumah, bukan berarti bekerja dengan seenaknya.

Seperti dilansir dari Forbes, berikut beberapa tips agar tetap profesional saat meeting online. Apa saja?

1. Bekerja di ruangan yang tenang

Jika Anda bekerja di ruangan yang kosong dan tidak dilapisi karpet, hal ini dapat menyebabkan audio bergema yang mengganggu orang lain saat rapat. Jika ruangan tempat Anda menelepon tidak memiliki karpet, Anda bisa meletakkan beberapa bantal lantai di dalam ruangan untuk mengurangi gaung.

2. Gunakan latar belakang netral

Mungkin beberapa orang tidak mempermasalahkan latar belakang Anda saat melakukan konferensi video. Seperti tanaman, rak buku, atau bingkai foto yang tampak di belakang Anda. Namun, apa pun yang ada di latar belakang Anda akan mengganggu pikiran Anda. Sebaiknya, Anda memilih dinding bernuansa abu-abu atau putih sebagai latar belakang Anda.

3. Ciptakan pencahayaan yang baik

Pastikan ruangan dan meja bekerja Anda memiliki cahaya yang cukup. Cahaya yang dapat menerangi wajah Anda selama konferensi video.

"Anda bisa menggunakan dua lampu meja LED dengan intensitas dan rona yang dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi siang hari dan menciptakan pencahayaan yang seragam di wajah Anda," ujar Speaker, Career Consultant, and Host of the Career Relaunch Podcast, Joseph Liu.

4. Pakai audio yang jelas

Meskipun spefisikasi untuk sistem konferensi audio telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, namun solusi atas sistem konferensi ialah mudah dioperasikan dan dikelola oleh integrator atau administrator AV/IT.

“Apalagi belakangan ini sebagian besar kegiatan rapat dan presentasi penting dilakukan secara virtual, maka ekspektasi atas teknologi audio harus dapat terhubung dengan lancar dan mudah dikonfigurasikan untuk menyesuaikan dengan berbagai ukuran ruangan. Lebih jauh lagi, dengan pembagian tugas melalui beberapa kelompok kerja, sumber daya untuk mengelola sistem audio menjadi terbatas," ujar Konsultan Audio Video Andy Bexlim

Sementara itu, Market Development Specialist Shure Rishmond Tew menambahkan, rangkaian ekosistem audio konferensi harus memiliki fleksibilitas, untuk menyesuaikan dengan semua tipe ruangan dan memastikan pengguna mendapatkan pengalaman konferensi AV berkualitas tinggi, terlepas dari lokasi tiap penggunanya.

5. Berpakaian yang rapi

Berpakaian secara profesional adalah suatu keharusan saat melakukan konferensi video. Hal ini juga memengaruhi cara Anda berbicara dan berinteraksi. Pakaian yang rapi membuat Anda jauh lebih percaya diri sehingga Anda bisa fokus saat meeting online.

