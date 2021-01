JAKARTA-Turnamen liga Fire Master League Season III (FFML Season III) mulai dihelat. FFML Season III yang diselenggarakan Garena ini bertujuan mempersiapkan generasi atlet esports dan talenta baru berikutnya yang dapat mengharumkan nama bangsa.

Liga terbesar Free Fire Indonesia ini dimulai dengan Match Day 1 untuk Divisi 2. FFML Season III kali ini tak hanya menghadirkan pemain profesional melalui Divisi 1, namun juga pemain baru yang berkesempatan untuk mengasah kemampuan mereka di level semi-profesional melalui Divisi 2.

Match kedua untuk FFML Season III Divisi 1 digelar pada Minggu (17/1/2021) Match day kali ini diisi oleh pertandingan dari tim asal Pot A dan Pot C. Dari Pot A ada Ses Mizu, Onic Olympus, Boss Knightmare, Bigertron Bit, Aerowolf Pro Team, Boom Esports dan Island Of Gods, DG Esportsm Aura Esports, Theprime Esport, Evos Esports, Rosugo Veda.

Berbeda dari Match Day sebelumnya yang berhasil dipimpin oleh Onic Olympus, pada Match Day 2 Onic Olympus mulai tergeser oleh permainan ganas dari tim Pot C. Island Of Gods yang berhasil mendapat total dua kali Booyah di Match Day 2 ini.

Karena keganasan Island Of Gods, EVOS Esports harus menelan pil pahit pasalnya posisi mereka berada di peringkat kelima Grup C setelah gagal mendapatkan Booyah di beberapa ronde dan akhirnya tertinggal jauh dari Island of Gods yang kini bertengger di puncak klasemen Group C. Dari enam ronde pertempuran, Island of Gods berhasil mengumpulkan 52 poin posisi dan 34 poin kill sedangkan EVOS Sports hanya berhasil mengumpulkan 21 poin posisi dan 19 poin kill.

EVOS Sports bak kehilangan taringnya di FFML season 3 Divisi 1 hari kedua. EVOS Esports selaku juara Free Fire Indonesia Master (FFIM) musim lalu bisa dibilang tampil mengecewakan di laga debutnya di FFML season 3 Divisi 1 Match Day 2 ini.

Meski Evos Esports belum mendominasi, tim Pot C yang diprediksikan akan menjadi Pot “neraka” ini tetap menampakkan keganasannya. Permainan Island Of Gods dan DG Esports yang cukup “menunjukan taringnya” yang membuat pertandingan semakin seru dan memanas dengan eksekusi-eksekusi brilian. Berikut hasil klasemen FFML Season III Match Day 2 Divisi 1.

Dengan hasil ini, terjadi perubahan cukup signifikan pada Pot kecil dari FFML Season III Divisi 1. SES Mizu, RRQ Hades, dan Island Of Gods memimpin pot kecil group mereka. Sementara Onic Olympus harus menerima tergeser ke-posisi 2.

Dengan demikian, klasemen sementara dipimpin oleh SES Mizu di Grup A, RRQ Hades di Grup B, dan Island of Gods di Grup C.

Perlu di ketahui Garena adalah perusahaan platform internet dan mobile terbesar dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara, Amerika Latin, Taiwan, dan lainnya dan kini menjadi game esports terfavorit di Indonesia maupun dunia.

Penyelenggaraan FFML Season III yang turut didukung oleh Kratingdaeng Red Bull dan Sukro, selaku Sponsor Utama Syita Ayuningtyas, Marketing Manager Kratingdaeng Red Bull mengatakan, dukungan kami terhadap FFML Season III merupakan bentuk komitmen supaya esports bisa dikenal sebagai olahraga kompetitif yang tidak kalah dengan bentuk olahraga fisik lainnya.

“ Kami berharap dari kompetisi ini bisa terlahir talenta-talenta esports yang bisa terus membanggakan Indonesia’’ ujar Syita.

Pertandingan selanjutnya untuk Divisi 2 (grup A,B, dan C) akan diselenggarakan pada 20-21 Januari 2021. Sedangkan Divisi 1 akan tampil lagi pada 23 Januari 2021 (grup BC) dan 24 Januari 2021 (grup AB) Januari 2021.

Saksikan terus keseruan kelanjutan Free Fire Master League Season III Divisi 1 setiap Sabtu dan Minggu, pukul 19:00 LIVE di kanal resmi Youtube FF Esports ID dan Facebook Live FFEsportsID! Jadwal harian selengkapnya dapat dilihat di Page FFML Season III Divisi 1.CM

