INAGURASI Presiden Amerika Joe Biden dimeriahkan oleh beberapa penyanyi, salah satunya adalah Jennifer Lopez. Dia dipercaya untuk menjadi salah satu pengisi acara pada momen pelantikan Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris.

Wanita yang akrab disapa JLo itu menyanyikan dua lagu sekaligus, "This Land is Your Line" dan "America the Beautiful". Jennifer Lopez naik ke atas panggung, tepat setelah Wakil Presiden Kamala Haris resmi menyatakan sumpah.

JLo tampil stunning mengenakan busana serba putih berupa setelan jas berpotongan panjang, dipadukan dengan celana putih beraksen glitter dan ruffled blouse. JLo menata rambutnya bergaya half-up style, lalu disempurnakan dengan tambahan aksesori anting-anting besar merona dan gelang mutiara.

Padu padan busana itu membuat Jenifer Lopez semakin percaya diri saat bernyanyi di hadapan audiens. Ia bahkan sempat mengubah beberapa lirik lagu ke dalam bahasa Spanyol, dan menyisipkan sepenggal lirik lagu hitsnya "Let's Get Loud".

Penampilannya pun sontak membuat jagat maya bergumuruh. Tak sedikit netizen yang memuji keberanian JLo menyanyikan lagu hitsnya di momen pelantikan Presiden Joe Biden.

"Sangat bangga melihat penampilan Jennifer Lopez dan Lady Gaga malam ini," tulis akun @baronellington.

"Penampilan Jennifer Lopez membuatku menangis. Indah sekali," tulis akun @kaleni_ioana.

"Wow, Jennifer Lopez menyisipkan bahasa Spanyol dan lagunya di acara inagurasi hari ini," tulis akun @LizDubey.

"Jennifer telah memberikan penampilan terbaiknya dan membuat kami semua bangga," tulis akun @PKikendall.

